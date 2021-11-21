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هجوم سيبراني يضرب أنظمة تشغيل السدود في إيران

هجوم سيبراني يضرب أنظمة تشغيل السدود في إيران
http://almnatiq.net/?p=1073316
المناطق ـ الرياض:

كشف مصدر مطلع للتلفزيون الإيراني الرسمي، عن تعرض أنظمة تشغيل السدود الإيرانية خلال الأسبوعين الماضيين لهجوم سيبراني، ما تسبب في ارتباك مخزون المياه في خزانات السدود.

 

وقال المصدر لوكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، اليوم الأربعاء، إن هناك معلومات تشير إلى تعرض سدود البلاد لهجوم سيبراني خلال الأسبوعين الماضيين.

 

ونوه إلى أنه تم فصل أنظمة التشغيل المتعلقة بجمع وتقييم حجم احتياطيات سدود الماء في البلاد، بحيث لم يكن هناك خلال هذه الفترة أي قدرة على الوصول إلى الكميات المخزنة في سدود البلاد.

 

وتعرضت إيران إلى عدة هجمات سيبرانية خلال الأشهر الماضية، وكان آخرها تعرض أنظمة الوقود لهجوم سيبراني في 26 أكتوبر الماضي، ما أدى إلى تعطيل نظام توزيع الوقود المدعوم.

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