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انفجار سكاني.. تعرف على أعداد سكان العالم في عام 2050 (فيديو)

انفجار سكاني.. تعرف على أعداد سكان العالم في عام 2050 (فيديو)

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انفجار سكاني.. تعرف على أعداد سكان العالم في عام 2050 (فيديو)

انفجار سكاني.. تعرف على أعداد سكان العالم في عام 2050 (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1073322
محررو المناطق:

حذرت الجمعية الفلكية بجدة من حدوث انفجار سكني فى أرجاء العالم بعد أقل من 4 عقود من الآن.

وأكدت فى تغريدة على حسابها بموقع” تويتر”، أنه بحلول عام 2050 ، سيكون هناك 9.7 مليار إنسان على كوكب الأرض بحسب المؤشرات والتقديرات العالمية، حيث سيعيش 68% في المناطق الحضرية.

وأوضحت أنه تبحث مجموعة بيانات تم إصدارها مؤخرًا في كيفية تطور مدن الأرض على مدار العقود الماضية لتقديم رؤى حول الشكل الذي قد يبدو عليه مستقبلنا، محذرة في الوقت ذاته من خطر تلوث الهواء جراء هذا الكم من أعداد السكان.

 

 

 

 

 

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