تحت رعاية خادم الحرمين.. العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة في ديسمبر

المناطق ـ الرياض:

ينظم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة للعرض، أن آخر موعد لتسجيل الخيل سيكون في الـ 25 نوفمبر الجاري عبر الموقع الإلكتروني.

وستعقد اللجنة مؤتمرًا في 8 ديسمبر المقبل بمدينة الرياض، للحديث عن تفاصيل العرض وعدد الخيل المشاركة وقيمة الجوائز، إضافةً إلى الحكام والرعاة المشاركين.

يذكر أن النسخة الماضية شهدت مشاركة 11 دولة، وأكثر من 350 رأسًا في جيع فئات البطولة.