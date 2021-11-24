“البرهان” يقرر الرحيل عن السلطة في عام 2023

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الفريق عبدالفتاح البرهان
http://almnatiq.net/?p=1073333
المناطق- وكالات:

كشف قائد الجيش السوداني، الفريق عبدالفتاح البرهان، عن موعد رحيله عن السلطة في البلاد.

وأكد في مقابلة حصرية مع صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية:”سوف أغادر الساحة السياسية تماما في عام 2023، ووقتها سيكون وقتي كله لإدارة شؤوني الخاصة، وسوف أرحل أيضا عن القوات المسلحة السودانية“.

وأوضح أنه كان على تواصل مع  رئيس الحكومة عبد الله حمدوك  بصورة يومية، بعد قيام الجيش السوداني بوضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله لأسابيع، وذلك من أجل حمايته من التعرض لأي ضرر، باعتبار أن “بعض اللاعبين السياسيين لا يريدون نجاح المرحلة الانتقالية”، حسب قوله.

 

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