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“التحالف”: مقتل 95 إرهابيًا حوثيًا في تنفيذ 15 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب

“التحالف”: مقتل 95 إرهابيًا حوثيًا في تنفيذ 15 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب

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“التحالف”: مقتل 95 إرهابيًا حوثيًا في تنفيذ 15 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب

“التحالف”: مقتل 95 إرهابيًا حوثيًا في تنفيذ 15 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب
http://almnatiq.net/?p=1073341
محررو المناطق:

أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية فى اليمن تنفيذ 15 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب.

وأوضحت أن هذه العمليات أسفرت عن مقتل أكثر من 95 حوثيا وتدمير 11 آلية عسكرية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفجر اليوم الأربعاء، أعلن التحالف  بدء تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف عسكرية “مشروعة” في العاصمة اليمنية صنعاء، مضيفاً أنه حذر المدنيين من التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وتم استهدف مواقع جديدة لنشاط الطائرات المسيرة في صنعاء منها مبنى قيد الإنشاء استخدمته جماعة الحوثي كمعمل سري للطائرات المسيرة.

 

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