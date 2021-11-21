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أمير القصيم يوجه بأهمية الاستفادة من جميع المنتزهات البرية

أمير القصيم يوجه بأهمية الاستفادة من جميع المنتزهات البرية

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أمير القصيم يوجه بأهمية الاستفادة من جميع المنتزهات البرية

أمير القصيم يوجه بأهمية الاستفادة من جميع المنتزهات البرية
http://almnatiq.net/?p=1073345
المناطق ـ القصيم:

وجه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بأهمية بالاستفادة من جميع المنتزهات البرية والتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لوضع الآلية المناسبة لتكون ضمن منظومة المنتزهات الوطنية وبحث سبل استثمارها في نطاق السياحة البيئية بالمنطقة.

 

جاء ذلك خلال ترؤس أمير منطقة القصيم بقاعة الإجتماعات بمكتب بمقر ديوان إمارة القصيم بمدينة بريدة، الاجتماع التاسع للجنة البيئة بالمنطقة.

 

وثمّن أمير القصيم الأدوار التي تقوم بها الجهات الحكومية وأعضاء لجنة البيئة في سبيل دعم المنتزهات البرية والمحافظة عليها، التي تترجم رؤية المملكة 2030 لحماية وتهيئة المناطق الطبيعية .

 

واطلع أمير القصيم خلال الاجتماع على المواقع المناسبة لإختيار متنزهات السفاري ، والجهود المبذولة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

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