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تحرش بفتاتين.. شرطة المدينة تطيح بمواطن تلفظ بكلمات مخالفة للآداب العامة

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تحرش بفتاتين.. شرطة المدينة تطيح بمواطن تلفظ بكلمات مخالفة للآداب العامة

تحرش بفتاتين.. شرطة المدينة تطيح بمواطن تلفظ بكلمات مخالفة للآداب العامة
http://almnatiq.net/?p=1073348
المناطق ـ المدينة المنورة:

تمكنت شرطة المدينة المنورة، من تحديد هوية مواطن والقبض عليه، لارتكابه جريمة تحرش بفتاتين بألفاظ مخالفة للآداب العامة.

 

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، أن شرطة محافظة ينبع تمكنت من تحديد هوية مواطن والقبض عليه، لارتكابه جريمة تحرش بفتاتين بألفاظ مخالفة للآداب العامة، وذلك أثناء سيرهما في أحد الأماكن العامة.

 

ولفت إلى أن المتهم قام بتوثيق جريمته ونشرها، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بمنطقة المدينة المنورة.

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