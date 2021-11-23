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وزير التعليم يسلم جوائز “الأميرة نورة للتميّز النسائي” في شهر شعبان المقبل

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وزير التعليم يسلم جوائز “الأميرة نورة للتميّز النسائي” في شهر شعبان المقبل

وزير التعليم يسلم جوائز “الأميرة نورة للتميّز النسائي” في شهر شعبان المقبل
http://almnatiq.net/?p=1073359
المناطق ـ واس:

يسلم وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، في الخامس من شهر شعبان المقبل، جوائز الفائزات بجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميّز النسائي في دورتها الرابعة، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأعلنت أمانة الجائزة، فتح باب الترشيح للجائزة في دورتها الرابعة، والتي تُعد أول جائزة سنوية تنفرد بالاحتفاء بالإنجازات المتميزة للمرأة السعودية في المملكة وتسليط الضوء عليها.

وتركز الجائزة على (6) مجالات هي: مجال العلوم الصحية وموضوعه: صحة المرأة، والعلوم الطبيعية وموضوعه: الطاقة والطاقة المتجددة، والدراسات الإنسانية وموضوعه: دراسات علمية أبرزت الهوية المحلية والتراث الوطني، والأعمال الفنية وموضوعه: الخط العربي، والأعمال الاجتماعية وموضوعه: الأوقاف النسائية، بالإضافة إلى مجال المشاريع الاقتصادية وموضوعه: مشاريع ريادية ساهمت في دعم السياحة الداخلية.

وأكّدت رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ورئيسة اللجنة العليا للجائزة، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، بأنّ الدعم اللامحدود الذي تتلقاه المرأة السعودية من القيادة الرشيدة يأتي من الإيمان بقدرات المرأة  وإمكاناتها والثقة بنجاحها في الإسهام مع شريكها الرجل بتحقيق الخطط التنموية وفق رؤية المملكة2030، بينما يمثل التكريم والاحتفاء بإنجازاتها المتميزة ودعم مشاركتها النوعية في التنمية المستدامة، شاهدًا حيًا على الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لجائزة الأميرة نورة للتميّز النسائي الهادفة إلى دعم حضور وتميّز المرأة محلياً وعالمياً.

وأوضحت أن جائزة الأميرة نورة للتميّز النسائي تُعد منصة شاهدة على قصص نجاح المرأة السعودية في جميع الميادين، ومحفزة للأجيال الجديدة من النساء على الإسهام الجاد في التنمية الشاملة.

يُشار إلى أنّ جائزة الأميرة نورة للتميّز النسائي، تعكس فلسفة حديثة لمواكبة أهداف رؤية المملكة 2030، وتُعد من أبرز المبادرات التي تقام سنويًا احتفاءً بالمميزات في شتى المجالات.

وجدير بالذكر أنّ الترشيح لجائزة الأميرة نورة للتميّز النسائي، يستمر حتى 15 من يناير 2022، وهو متاح للجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والهيئات والمؤسسات العلمية والثقافية المعتبرة أو عن طريق الأفراد.

ودعت أمانة الجائزة للتسجيل في الجائزة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: (https://nourahprize.pnu.edu.sa/).

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