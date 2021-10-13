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صندوق التنمية يطلق منصة لتنمية الصناعات المتقدمة في المملكة

صندوق التنمية يطلق منصة لتنمية الصناعات المتقدمة في المملكة
http://almnatiq.net/?p=1073367
محررو المناطق

أعلن صندوق التنمية الصناعية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق منصة الصناعة المتقدمة في المملكة، التي تضم أعضاء من القطاعين العام والخاص ورجال أعمال، وأصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة.

وقال الصندوق، إن المنصة تأتي بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي “World Economic Forum”، ويشارك فيها نخبة مميزة من المؤسسات الأكاديمية؛ لتتولى دراسة الفرص والتحديات التي تواجه القطاعات الصناعية.

ويأتي إطلاق هذه المنصة ضمن جهود الصندوق الصناعي بوصفه عضوًا في المنتدى الاقتصادي العالمي؛ حيث اتُّفِق مع المنتدى على استضافة منصة الصناعة المتقدمة، والعمل على جعلها واحدة من أفضل المنصات حول العالم. كما جاءت عضوية الصندوق في المنتدى امتدادًا لجهوده في تطوير الشراكات الدولية، بهدف تمكين القطاع الخاص في المملكة من الإٍسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتعد منصة الصناعة المتقدمة التي يستضيفها الصندوق الصناعي واحدة من 13 منصة دولية أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي حول العالم؛ سعيًا لتحسين مستقبل الصناعة عالميًا، بتشارك الخبرات ونقل المعارف بين المنصات الدولية.

ويسعى الصندوق الصناعي من هذه المنصة إلى دعم النمو والجهود الرامية إلى تأهيل القطاعات المختلفة لاحتواء عمليات الصناعة المتقدمة والإنتاج المستقبلية، ونشر ومشاركة قصص النجاح المحلية على المنصات الإقليمية، وعرضها في المنتدى الاقتصادي العالمي للاستفادة من الخبرات في مواجهة التحديات المصاحبة لهذا النمط المتقدم من الصناعات، إضافة إلى إيجاد شراكات جديدة، وإيجاد خط تواصل مباشر بين منصات الصناعة المتقدمة الموجودة حول العالم.

ويهدف المنتدى الاقتصادي العالمي من إطلاق منصات الصناعة المتقدمة حول العالم إلى تمكين الصناعيين من دراسة الحلول وتوفيرها لمواجهة التحديات والتعقيدات التي تخص مهارات القوى العاملة، بالإضافة إلى مناقشة السياسات الحكومية التي تخص المجال الصناعي بقطاعاته كافة، والتحديات البيئية المتعددة التي تواجهها الصناعات المتقدمة.

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