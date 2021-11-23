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استشاري يقدم 3 نصائح لمرضى الضغط والسكري للحفاظ على القلب

استشاري يقدم 3 نصائح لمرضى الضغط والسكري للحفاظ على القلب
http://almnatiq.net/?p=1073370

دعا الدكتور خالد النمر، ‏‏‏إستشاري أمراض القلب، إلى ضرورة عمل فحص للقلب قبل التخدير للعمليات الجراحية الكبرى، وبخاصة للمرضى الذين يعانون الضغط والسكري وارتفاع الكلسترول.

وأضاف “انمر” في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” اليوم الأربعاء: “اذا كان عمرك فوق الخمسين ولديك ضغط وسكري وليس لديك لياقة بدنية عالية فأحذر من التهور بالحَمْل المفاجيء للأوزان الثقيلة لأنها تشكل عبئا كبيرا على القلب”.

وتابع: “من لديه تغيرات معينة في التخطيط (مثل انسداد الضفيرة اليسرى) يصبح فحص جهد القلب بالسير الكهربائي غيرُ دقيقٍ في تشخيص تضيق الشرايين”.

وعلى صعيد متصل، نصح النمر بمتابعة “وظائف الغدة الدرقيه بإنتظام حتى ولو كنت (شايل الغدة وتأخذ حبوب) حتى تتفادى فرط النشاط أو الخمول”، وأضاف قائلا: “فقر الدم والقلق من أهم أسباب خفقان القلب”.

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