10 علامات تظهر على القدمين تشير إلى الإصابة بأمراض خطيرة.. تعرف عليها

قد لا يعرف الكثيرون أن بعض الآثار الخفيفة التي تظهر على القدم، قد تنبئ بأمراض خطيرة وأبرزها السرطان، لذا يجب على الأشخاص الذين يعانون من تورم في القدمين أو بعض الأعراض الطفيفة ان ياخذون حذرهم.

وعن للعلامات المختلفة التي يمكن أن تظهر على القدمين وعلاقتها بالأمراض المختلفة نشر موقع “Webmd” تقرير حول هذه العلامات والتي جاءت كالآتي:

1- برودة القدمين

قد تشير المعاناة الدائمة من برودة القدمين إلى ضعف تدفق الدم، وهي مشكلة في الدورة الدموية ترتبط أحيانًا بالتدخين، أو ارتفاع ضغط الدم، أو أمراض القلب، كما يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب الناتج عن مرض السكري غير المنضبط إلى نفس الحالة.

كما تشمل الأسباب المحتملة الأخرى قصور الغدة الدرقية، وفقر الدم.

2- تغير لون أصابع القدم إلى الأحمر أو الأبيض أو الأزرق

يمكن أن يتسبب مرض رينود في تحول أصابع القدم إلى اللون الأبيض، ثم الزرقة، ثم الاحمرار مرة أخرى والعودة إلى لونها الطبيعي، نتيجة وجود ضيق مفاجئ في الشرايين يسمى التشنج الوعائي، وقد يرتبط مرض رينود أيضًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي أو مرض سجوجرن أو مشاكل الغدة الدرقية.

كما يمكن أن يؤدي الإجهاد أو تغيرات درجة الحرارة إلى حدوث تشنجات وعائية، والتي لا تؤدي عادةً إلى مشاكل صحية أخرى.

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3- آلام القدم

يمكن أن يرجع السبب وراء الشعور بآلام القدمين إلى ارتداء أحذية غير مريحة، إلى أنه في بعض الحالات التي يتم فيها ارتداء أحذية مريحة قد يكون الألم ناتجًا عن كسر الإجهاد، وهو كسر صغير في أحد العظام.

كما قد تتضمن الأسباب المحتملة ممارسة التمارين الرياضية الشديدة، مثل كرة السلة والجري لمسافات طويلة، إضافة إلى أن هشاشة العظام قد تزيد من مخاطر الإصابة بألم القدمين.

4- سحب القدمين أثناء المشي

في بعض الأحيان تكون أول علامة على وجود مشكلة هي تغيير طريقة المشي، مثل سحب القدمين، وقد يكون السبب هو الفقدان البطيء للإحساس الطبيعي في القدم، والناجم عن تلف الأعصاب المحيطية، وهى حالة يرتبط معطمها بمرض السكري.

ويمكن أن يكون تلف الأعصاب أيضًا بسبب العدوى ونقص الفيتامينات وتناول الكحوليات، كما تشمل الأسباب المحتملة الأخرى لسحب القدم مشاكل في الدماغ أو النخاع الشوكي أو العضلات.

5- تورم القدمين

عادة ما ينتج ورم القدمين عن الوقوف أو المشي لفترة طويلة، خاصة لدى الحوامل، ولكن، استمرار تورم القدمين يمكن أن يكون علامة على حالة طبية خطيرة، مثل ضعف الدورة الدموية، أو مشكلة في الجهاز الليمفاوي، أو وجود جلطة دموية.

ويمكن أن يتسبب اضطراب الكلى أو قصور الغدة الدرقية أيضًا في حدوث تورم، لذا، إذا كنت تعاني من تورم مستمر في قدمك، فاستشر الطبيب.

6- حرقة القدمين

يعد الإحساس بالحرقان في القدمين حالة شائعة بين مرضى السكري الذين يعانون من تلف الأعصاب الطرفية.

ولكن، في بعض الحالات قد تنتج تلك الحالة عن نقص فيتامين ب، أو مرض الكلى المزمن، أو ضعف الدورة الدموية في الساقين والقدمين “مرض الشرايين المحيطية”، أو قصور الغدة الدرقية، أو قدم الرياضي.

7- جروح لا تلتئم

تعتبر تقرحات القدم التي لا تلتئم بمثابة علامة تحذيرية لمرض السكري، حيث أنه من الممكن أن يضعف مرض السكري الإحساس في القدمين، والدورة الدموية، والتئام الجروح الطبيعي.

وعليه، فإن هذه القروح عرضة للعدوى، لذا يجب على مرضى السكري غسل وتجفيف أقدامهم وفحصها كل يوم بحثًا عن أي جروح.

وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون التئام القروح البطيء ناتجًا عن ضعف الدورة الدموية بسبب حالات مثل مرض الشريان المحيطي.

8- ألم إصبع القدم الكبير

يعد النقرس سببًا معروفًا للألم المفاجئ في مفصل إصبع القدم الكبير، إلى جانب الاحمرار والتورم، كما أن الفصال العظمي سبب آخر للألم والتورم.

كما يعد أولئك الذين يمارسون الرياضات على الأسطح الصلبة الأكثر عرضة للإصابة بتلك الحالة، ولكن نتيجة إصابة في الأربطة المحيطة بالمفصل.

9- حكة القدم

قد يكون تقشر الجلد المثير للحكة علامة على الإصابة بقدم الرياضي، وهي عدوى فطرية شائعة.

كما يمكن أن يؤدي التفاعل مع المواد الكيميائية أو منتجات العناية بالبشرة – التي تسمى التهاب الجلد التماسي – إلى الحكة أيضًا، بجانب الاحمرار والبقع الجافة.

أما إذا لاحظ المصاب سماكة الجلد على القدم المصابة بالحكة ويشبه البثور، فقد يكون علامة على الصدفية، وهو رد فعل مفرط لجهاز المناعة.

10- البقعة السوداء على القدم

بالرغم من أن سرطان الجلد يرتبط بالشمس، والقدمين قليلًا ما تتعرض إلى أشعتها، إلا أنه يمكن أن يتطور الورم الميلانيني، وهو أخطر أشكال سرطان الجلد، في المناطق التي لا تتعرض بانتظام لأشعة الشمس، ومن الممكن أن تظهر علاماته تحت الظفر، والتي قد تبدو مثل بقعة سوداء.