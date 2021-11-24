كيف يصلي كبير السن الذي وصل إلى مرحلة الخرف؟.. الشيخ “الشثري” يوضح

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أوضح الشيخ سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، كيف يصلي كبير السن الذي وصل إلى مرحلة الخرف.

وقال “الشثري” خلال لقائه في برنامج “فتاوى” المذاع عبر قناة “السعودية”، إذا ابتدأ الإنسان في النسيان، ولم يستم عليه التأثير الإدراكي والعقلي، فعلى أهل بيته تذكيره في أول وقت الصلاة، ويستحب أن تصلوا معه.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، إذا ذكرتموه في أول وقت الصلاة فإن ذلك يجزئكم، فإن كان عقله معه حاضرا قام وصلى معاكم، وإذا لم يكن عقله حاضرا فلا يلحقكم شيء من الحرج بسبب ذلك.

الشيخ سعد الشثري..

صلاة كبير السن الذي وصل إلى مرحلة الخرف؟#فتاوى#قناة_السعودية pic.twitter.com/h7yjc8pm3q — قناة السعودية (@saudiatv) November 24, 2021