احدث الأخبار

وظائف شاغرة في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.. تعرف على الشروط 
أبرز المواد
 شاهد.. دب ضخم يثير الرعب بين المواطنين بعد اقتحامه أحد المتاجر بكاليفورنيا
أبرز المواد
 كيف يصلي كبير السن الذي وصل إلى مرحلة الخرف؟.. الشيخ “الشثري” يوضح
أبرز المواد
 حلم التحول لكائن فضائي يدفع شاب لقطع لسانه وأصابعه وتشويه وجهه (صور)
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يلتقي برئيس جمهورية تتارستان
منطقة مكة المكرمة
 استشاري يقدم 3 نصائح لمرضى الضغط والسكري للحفاظ على القلب
أبرز المواد
 صندوق التنمية يطلق منصة لتنمية الصناعات المتقدمة في المملكة
أبرز المواد
 بعد التحذير من تناولها.. مختص يوضح حقيقة وجود مادة سامة في براعم البطاطا
أبرز المواد
 وزير التعليم يسلم جوائز “الأميرة نورة للتميّز النسائي” في شهر شعبان المقبل
محليات
 تحت رعاية خادم الحرمين.. العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة في ديسمبر
منطقة الرياض
 أمير القصيم يوجه بأهمية الاستفادة من جميع المنتزهات البرية
منطقة القصيم
 بعد إنهاء “النصر” لعقد “حمد الله”.. تعرف على مشواره وسبب الخلافات مع إدارة النادي  
الرياضة
وظائف شاغرة في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.. تعرف على الشروط 

وظائف شاغرة في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.. تعرف على الشروط 

أبرز المواد
شاهد.. دب ضخم يثير الرعب بين المواطنين بعد اقتحامه أحد المتاجر بكاليفورنيا

شاهد.. دب ضخم يثير الرعب بين المواطنين بعد اقتحامه أحد المتاجر بكاليفورنيا

أبرز المواد
كيف يصلي كبير السن الذي وصل إلى مرحلة الخرف؟.. الشيخ “الشثري” يوضح

كيف يصلي كبير السن الذي وصل إلى مرحلة الخرف؟.. الشيخ “الشثري” يوضح

أبرز المواد
حلم التحول لكائن فضائي يدفع شاب لقطع لسانه وأصابعه وتشويه وجهه (صور)

حلم التحول لكائن فضائي يدفع شاب لقطع لسانه وأصابعه وتشويه وجهه (صور)

أبرز المواد

وظائف شاغرة في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.. تعرف على الشروط 

وظائف شاغرة في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.. تعرف على الشروط 
http://almnatiq.net/?p=1073402
محررو المناطق

يبحث الكثير من الشباب من حمَلة شهادة البكالوريوس عن فرص عمل سواء في القطاعات والهيئات والمصالح الحكومية، أو في الشركات والقطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بمدينة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن وجود 6 وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى.
وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مُستشار – مراجعات المنافسات: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة عامة) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة، فضلًا عن مُحلل أعمال – الأصول والمرافق: درجة البكالوريوس في تخصص (نظم المعلومات الإدارية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

 

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مُستشار – إدارة الأداء: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة عامة) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة، ومُستشار أول – قطاع التقنية والتحوّل الرقمي: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، نظم المعلومات) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.

 

وتشمل الوظائف: مُحلل رقمي – قطاع التقنية والتحوّل الرقمي: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، ومُستشار – قطاع التمكين: درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، المالية، الإدارة العامة)، خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.

 

وأشارت إلى أن لمعرفة بقية التفاصيل والمهارات والوصف الوظيفي والتقديم، برجاء الدخول عبر موقع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

Advertisements

روابط ذات صلة

وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن..وهذه هي الشروط ورابط التقديم

وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن..وهذه هي الشروط ورابط التقديم
“التخصصات الصحية” تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين.. تعرف على الشروط ورابط التقديم

“التخصصات الصحية” تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين.. تعرف على الشروط ورابط التقديم
الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن توفر 223 وظيفة شاغرة.. في 15 تخصص

الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن توفر 223 وظيفة شاغرة.. في 15 تخصص

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*