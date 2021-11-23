وظائف شاغرة في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.. تعرف على الشروط 

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يبحث الكثير من الشباب من حمَلة شهادة البكالوريوس عن فرص عمل سواء في القطاعات والهيئات والمصالح الحكومية، أو في الشركات والقطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بمدينة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن وجود 6 وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مُستشار – مراجعات المنافسات: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة عامة) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة، فضلًا عن مُحلل أعمال – الأصول والمرافق: درجة البكالوريوس في تخصص (نظم المعلومات الإدارية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مُستشار – إدارة الأداء: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة عامة) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة، ومُستشار أول – قطاع التقنية والتحوّل الرقمي: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، نظم المعلومات) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.

وتشمل الوظائف: مُحلل رقمي – قطاع التقنية والتحوّل الرقمي: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، ومُستشار – قطاع التمكين: درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، المالية، الإدارة العامة)، خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.

وأشارت إلى أن لمعرفة بقية التفاصيل والمهارات والوصف الوظيفي والتقديم، برجاء الدخول عبر موقع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.