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فيصل بن مشعل يشيد بحصول أمانة القصيم على المركز الخامس في قياس التحوّل الرقمي الحكومي

فيصل بن مشعل يشيد بحصول أمانة القصيم على المركز الخامس في قياس التحوّل الرقمي الحكومي

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فيصل بن مشعل يشيد بحصول أمانة القصيم على المركز الخامس في قياس التحوّل الرقمي الحكومي

فيصل بن مشعل يشيد بحصول أمانة القصيم على المركز الخامس في قياس التحوّل الرقمي الحكومي
http://almnatiq.net/?p=1073417
المناطق - واس:

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بحصول أمانة منطقة القصيم على المركز الخامس في قياس التحوّل الرقمي الحكومي  ” القياس التاسع ” ، على مستوى أمانات المناطق للعام 1443- 2021 .

وبارك سمو أمير القصيم لأمين المنطقة ومنسوبي الأمانة  ، حصولهم على هذا المركز المتقدم ، الذي يدل على حرصهم لمواكبة التحوّل الرقمي في الخدمات والمعايير المرتبطة بالأداء الحكومي ، مثمنا سموه جهود أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي لتحقيق أفضل المؤشرات والتحسين المستمر لأداء الأمانة بما يحقق التطلعات المأمولة .

يشار إلى أن  ⁧‫أمانة منطقة القصيم حققت‬⁩ المركز الخامس في قياس مؤشر النضج للخدمات الحكومية الالكترونية من هيئة الحكومة الرقمية للربع الرابع 2021م على مستوى الأمانات،والذي يعد من مؤشرات الأداء الرئيسية في برنامج التحول الرقمي.

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