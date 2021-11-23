فيصل بن مشعل يشيد بحصول أمانة القصيم على المركز الخامس في قياس التحوّل الرقمي الحكومي

المناطق - واس:

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بحصول أمانة منطقة القصيم على المركز الخامس في قياس التحوّل الرقمي الحكومي ” القياس التاسع ” ، على مستوى أمانات المناطق للعام 1443- 2021 .

وبارك سمو أمير القصيم لأمين المنطقة ومنسوبي الأمانة ، حصولهم على هذا المركز المتقدم ، الذي يدل على حرصهم لمواكبة التحوّل الرقمي في الخدمات والمعايير المرتبطة بالأداء الحكومي ، مثمنا سموه جهود أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي لتحقيق أفضل المؤشرات والتحسين المستمر لأداء الأمانة بما يحقق التطلعات المأمولة .

يشار إلى أن ⁧‫أمانة منطقة القصيم حققت‬⁩ المركز الخامس في قياس مؤشر النضج للخدمات الحكومية الالكترونية من هيئة الحكومة الرقمية للربع الرابع 2021م على مستوى الأمانات،والذي يعد من مؤشرات الأداء الرئيسية في برنامج التحول الرقمي.