“حاولت توجيه الشكر للمعلمين فتحولت إلى ترند”.. سيدة تكشف تفاصيل فيديو الـ18 طفل

نشرت السيدة حمدة الرويلي، وهي أم لـ 18 طفل، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي طالبت فيه بتكريمها من وزيري التعليم والصحة، إلا أن الهدف من الفيديو كان مختلف.

وكشفت “الرويلي” خلال حديثها لبرنامج “سيدتي” على “روتانا خليجية”، عن تفاصيل الفيديو حيث قالت: “البداية تم نشر مقطع الفيديو الخاص بالأطفال للتعبير عن الجهد الذي يبذله المعلم والمعلمة، فصورت المقطع وأرسلته إلى صديقاتي للتعبير عن المعاناة مع هؤلاء الأطفال بمختلف أعمارهم،حتى أخفف عنهم”.

وأضافت: “بعد انتهائي من الدوام علمت بتسريب وانتشار المقطع على نطاق واسع حتى أصبح تريند، وكان طلبي بالتكريم من وزير الصحة ووزير التعليم من باب الدعابة،كنت أداعب صديقاتي على الجهد فقط”.

وتابعت: “لدي ١٨طفل كلهم أولادها وأن التصوير داخل حضانة مع هؤلاء الأطفال ليس له أساس من الصحة فكلهم أولادي، ٩ بنات و٩اولاد، فيهم تواءم وهذا التصوير داخل منزلي، وهذا المقطع متسرب من جروب للأصدقاء”.

سيدة تتحدث عن رحلة كفاحها كونها موظفة وطالبة وأم لـ18 طفل .. التفاصيل مع #سيدتي حمدة الرويلي – أم لـ 18 طفل: جميع من ظهر بالمقطع أطفالي .. وهذه معاناتي معهم #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/GImw7r9cfe — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 24, 2021