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قصة مواطن تزوج من 4 نساء ولا ينام منذ 5 سنوات إلا بجوار والدته لهذا السبب (فيديو)

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قصة مواطن تزوج من 4 نساء ولا ينام منذ 5 سنوات إلا بجوار والدته لهذا السبب (فيديو)

قصة مواطن تزوج من 4 نساء ولا ينام منذ 5 سنوات إلا بجوار والدته لهذا السبب (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1073455
محرور المناطق
لقبه البعض بـ”أبر الناس بأمه”، في مشهد يدل على بره بوالدته وإحسانه لها، يقوم “أبو إبراهيم، بالنوم بجوار والدته في فراشها كل ليلة، وذلك بسبب إنها تخاف أن تنام  لوحدها بالليل، على الرغم أنه متزوج من أربعة نساء.
وقال ” أبو إبراهم” ، في مقطع فيديو له تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي، “إنني متزوج من أربعة نساء ولكن أرفض أن أترك والدتي أن تنام لوحدها بالليل”، مشيرًا إلى أنه لم يترك والدته طيلة السنوات الخمس على الرغم من زواجه من أربعة نساء، وذلك حتى تطمئن أمه ولا “تنخرع في الليل”.
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