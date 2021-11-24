أعلى الأحياء بعدد الصفقات العقارية في القصيم خلال الربع الثالث 2021 (فيديو)

كشف المؤشر العقاري التابع لوزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن تصدر أعلى الأحياء بعدد الصفقات العقارية في منطقة القصيم خلال الربع الثالث 2021.

وبحسب مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، فإن حي شمال الشقة جاء في المقدمة بـ 1184 صفقة، فيما سجل حي غرب البكيرية 179 صفقة، وسجل حي الإسكان 58 صفقة”.

وكان عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالحميد العمري، قد قدم مجموعة من النصائح لشراء العقارات في الوقت الحالي الذي يشهد ارتفاع الأسعار.

وقال “العمري” في حديثه لـ”روتانا خليجية”: “إذا كان الشخص سيشتري كاش يشتري على الفور، أما إذا كان سيشتري عن طريق بنك، فتخضع للعديد من الحسابات”.

وتابع: “إذا كان البنك سيستقطع أكثر من 30 % من الدخل فسيصبح الموضوع أكثر ألمًا، ولا زلنا نطالب بمجموعة من الإصلاحات، لأن التوقيع على أوراق عقارات من خلال البنك، سيكون من الصعب بل يحتاج إلى معجزة للخروج من هذا الموقف”.

فيديو | أعلى الأحياء بعدد الصفقات العقارية في منطقة #القصيم خلال الربع الثالث 2021#البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/3wBMpi1q4o — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) November 24, 2021