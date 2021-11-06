رويترز: “أوبك+” لا تبحث وقف زيادة إنتاج النفط رغم قرار بايدن سحب الاحتياطي

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قالت وكالة”رويترز” الإخبارية، إن أوبك بلس ليس لديها توجه لمناقشة وقف زيادات إنتاج النفط رغم سحب واشنطن وآخرين من احتياطيات الطوارئ.

وأضافت أن أوبك بلس لا تبحث وقف الزيادات في إنتاج النفط رغم قرار الرئيس الأميركي جو بايدن السحب من المخزونات الأميركية بمقدار 50 مليون برميل، بجانب خطط دول أخرى لاستخدام احتياطياتها لخفض الأسعار

ومن المقرر عقد اجتماع اللجنة الفنية المشتركة في 29 نوفمبر.

كانت أوبك وحلفاؤها قد قرروا في 4 نوفمبر الجاري، التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يومياً من ديسمبر.