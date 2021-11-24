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جامعة القصيم تُقيم حملة ومعرض “واعي” للتوعية بأضرار المخدرات

جامعة القصيم تُقيم حملة ومعرض “واعي” للتوعية بأضرار المخدرات

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جامعة القصيم تُقيم حملة ومعرض “واعي” للتوعية بأضرار المخدرات

جامعة القصيم تُقيم حملة ومعرض “واعي” للتوعية بأضرار المخدرات
http://almnatiq.net/?p=1073485
المناطق - واس:

أطلق معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، اليوم، حملة “واعي” للتوعية بأضرار المخدرات التي تستمر ثلاثة أيام، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد الشارخ، وعدد من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.
وتضمنت الحملة معرضا من تنظيم عمادة شؤون الطلاب بالجامعة، شمل على 10 أركان لمشاركين من داخل الجامعة وخارجها، ومنها الأركان المشاركة في المعرض مركز مراقبة السموم بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم، وركن للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالقصيم، وركن مخصص للجمعية السعودية الخيرية للوقاية من السموم “سموم”، بالإضافة إلى مشاركة 36 ناديا طلابيا.
يذكر أن مسارات حملة “واعي” للتوعية من خطر المخدرات ، تحتوي أيضا على معرض بالمجمع الأكاديمي الغربي ، ومعرض بالمجمع الأكاديمي الجنوبي التابعات للجامعة ، بالإضافة إلى عدد من المحاضرات، وكذلك برنامج “أرشدني”، وعدد من المسابقات الثقافية والرياضية ، وفعاليات الرسم الحر.

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