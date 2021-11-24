احدث الأخبار

مياه نجران تطبق مبادرة الضخ المستمر طوال أيام الأسبوع بالوديعة لخدمة أكثر من 8 آلاف مستفيد
منطقة نجران
 جامعة القصيم تُقيم حملة ومعرض “واعي” للتوعية بأضرار المخدرات
منطقة القصيم
 أمين نجران يتفقد أعمال معالجة التشوه البصري والخدمات البلدية بمحافظة خباش
منطقة نجران
 قصة مواطن تزوج من 4 نساء ولا ينام منذ 5 سنوات إلا بجوار والدته لهذا السبب (فيديو)
أبرز المواد
 “حاولت توجيه الشكر للمعلمين فتحولت إلى ترند”.. سيدة تكشف تفاصيل فيديو الـ18 طفل
أبرز المواد
 وزارة النقل والخدمات اللوجستية تحصل على جائزة الباحة للإبداع والتميز
محليات
 “الزعاق” يكشف عن أشد شهور السنة برودة في المملكة
أبرز المواد
 “المرور” يوضح إمكانية تسجيل سيارة باسم شخص لا يمتلك رخصة قيادة
أبرز المواد
 هل يوجد رسوم على إسقاط السيارة بسبب التطويف؟.. “المرور” يوضح
أبرز المواد
 هل تتضاعف قيمة المخالفة المرورية حال التأخر عن سدادها؟.. المرور يجيب
أبرز المواد
 توضيح من التعليم بشأن رفع نتائج الاختبارات عبر نظام نور
أبرز المواد
 بعد تحديد هويته.. شرطة الرياض تلقي القبض على مواطن أساء للذات الإلهية
أبرز المواد
مياه نجران تطبق مبادرة الضخ المستمر طوال أيام الأسبوع بالوديعة لخدمة أكثر من 8 آلاف مستفيد

مياه نجران تطبق مبادرة الضخ المستمر طوال أيام الأسبوع بالوديعة لخدمة أكثر من 8 آلاف مستفيد

منطقة نجران
جامعة القصيم تُقيم حملة ومعرض “واعي” للتوعية بأضرار المخدرات

جامعة القصيم تُقيم حملة ومعرض “واعي” للتوعية بأضرار المخدرات

منطقة القصيم
أمين نجران يتفقد أعمال معالجة التشوه البصري والخدمات البلدية بمحافظة خباش

أمين نجران يتفقد أعمال معالجة التشوه البصري والخدمات البلدية بمحافظة خباش

منطقة نجران
قصة مواطن تزوج من 4 نساء ولا ينام منذ 5 سنوات إلا بجوار والدته لهذا السبب (فيديو)

قصة مواطن تزوج من 4 نساء ولا ينام منذ 5 سنوات إلا بجوار والدته لهذا السبب (فيديو)

أبرز المواد

مياه نجران تطبق مبادرة الضخ المستمر طوال أيام الأسبوع بالوديعة لخدمة أكثر من 8 آلاف مستفيد

مياه نجران تطبق مبادرة الضخ المستمر طوال أيام الأسبوع بالوديعة لخدمة أكثر من 8 آلاف مستفيد
http://almnatiq.net/?p=1073488
المناطق - واس:

بدأت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة نجران، بتطبيق مبادرة الضخ المستمر 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بمركز الوديعة بمحافظة شرورة، بهدف تعزيز منظومة الخدمات المائية للعملاء، وزيادة نسب التغطية، وتحسين الكفاءة التشغيلية للخدمات.
وأوضح المدير العام للمياه في منطقة نجران المهندس محمد آل عتيق أن تطبيق مبادرة الضخ المستمر في مركز الوديعة جاء لرفع مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، مبينًا أن الوضع التشغيلي درسته كفاءات سعودية ونفذت المبادرة باحتراف، بهدف تعزيز الاستفادة من المصادر، ولتحقيق رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل نفقاتها، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل.
وقال: “إن زيادة ساعات الضخ في شبكة المياه لمركز الوديعة بمحافظة شرورة أضحى الآن 24 ساعة أسبوعيًا، بدلًا من الضخ السابق الذي كان لمدة 3 أيام في الأسبوع وبمعدل 10 ساعات”.
وبيَّن أن تطبيق مبادرة الضخ المستمر في مركز الوديعة ستخدم أكثر من 8 آلاف مستفيد، داعيًا جميع العملاء في مركز الوديعة إلى الترشيد في استهلاك المياه، وفحص العوامات في المنازل، ومعالجة التسريبات إن وُجِدت؛ وذلك للحفاظ على الثروة المائية الغالية؛ مفيدًا أن العملاء يمكنهم إدارة حساباتهم الخاصة بخدمات المياه في عقاراتهم باستخدام تطبيق الشركة على الهواتف الذكية.

Advertisements

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*