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“وادي مكة” تنظم جلسة حوارية لمناقشة “أثر التحول الرقمي في جودة الحياة واستدامة الرعاية الصحية”

“وادي مكة” تنظم جلسة حوارية لمناقشة “أثر التحول الرقمي في جودة الحياة واستدامة الرعاية الصحية”

منطقة مكة المكرمة
مياه نجران تطبق مبادرة الضخ المستمر طوال أيام الأسبوع بالوديعة لخدمة أكثر من 8 آلاف مستفيد

مياه نجران تطبق مبادرة الضخ المستمر طوال أيام الأسبوع بالوديعة لخدمة أكثر من 8 آلاف مستفيد

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جامعة القصيم تُقيم حملة ومعرض “واعي” للتوعية بأضرار المخدرات

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أمين نجران يتفقد أعمال معالجة التشوه البصري والخدمات البلدية بمحافظة خباش

أمين نجران يتفقد أعمال معالجة التشوه البصري والخدمات البلدية بمحافظة خباش

منطقة نجران

“وادي مكة” تنظم جلسة حوارية لمناقشة “أثر التحول الرقمي في جودة الحياة واستدامة الرعاية الصحية”

“وادي مكة” تنظم جلسة حوارية لمناقشة “أثر التحول الرقمي في جودة الحياة واستدامة الرعاية الصحية”
http://almnatiq.net/?p=1073492

نظمت شركة وادي مكة للاستثمار جلسة حوارية بعنوان “أثر التحول الرقمي في جودة الحياة واستدامة الرعاية الصحية”، لمناقشة أبرز موضوعات قطاع تقديم الرعاية الصحية وجعلها أكثر قربًا وتطورًا باستخدام التقنيات الحديثة ورقمنتها.

وتهدف الجلسة التي أُقيمت في مقر الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالرياض, إلى تمكين قطاع ريادة الأعمال، وتفعيل دوره في تحقيق الحلول المبتكرة القائمة على ما تقدمه الأبحاث والدراسات العلمية بمراكز الأبحاث الأكاديمية، وإسهام المنظمات المختصة بالصحة وريادة الأعمال والابتكار في تحقيق أهداف برنامج تحول القطاع الصحي وجودة الحياة.

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