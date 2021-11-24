“وادي مكة” تنظم جلسة حوارية لمناقشة “أثر التحول الرقمي في جودة الحياة واستدامة الرعاية الصحية”

نظمت شركة وادي مكة للاستثمار جلسة حوارية بعنوان “أثر التحول الرقمي في جودة الحياة واستدامة الرعاية الصحية”، لمناقشة أبرز موضوعات قطاع تقديم الرعاية الصحية وجعلها أكثر قربًا وتطورًا باستخدام التقنيات الحديثة ورقمنتها.

وتهدف الجلسة التي أُقيمت في مقر الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالرياض, إلى تمكين قطاع ريادة الأعمال، وتفعيل دوره في تحقيق الحلول المبتكرة القائمة على ما تقدمه الأبحاث والدراسات العلمية بمراكز الأبحاث الأكاديمية، وإسهام المنظمات المختصة بالصحة وريادة الأعمال والابتكار في تحقيق أهداف برنامج تحول القطاع الصحي وجودة الحياة.