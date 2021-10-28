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أمير المدينة المنورة يلتقي برئيس مجلس إدارة جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع

أمير المدينة المنورة يلتقي برئيس مجلس إدارة جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع

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أمير المدينة المنورة يلتقي برئيس مجلس إدارة جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع

أمير المدينة المنورة يلتقي برئيس مجلس إدارة جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع
http://almnatiq.net/?p=1073503

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة اليوم بمعالي رئيس مجلس إدارة جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع الدكتور بندر بن محمد حجار وأعضاء المجلس.

وخلال اللقاء اطّلع سموه على أعمال ونشاطات الجمعية خلال الدورة الماضية، مُثمناً الجهود المستمرة من قِبل القائمين عليها لخدمة المجتمع، كما بارك سموه لأعضاء مجلس إدارة الجمعية في دورته الجديدة، متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح في تحقيق رسالة الجمعية وأهدافها بما يعود بالنفع على منطقة المدينة المنورة وسكانها.

من جهته ثمّن معالي الدكتور بندر حجار متابعة واهتمام سمو أمير المنطقة للأعمال والمناشط المجتمعية التي تضطلع بها الجمعية، ودعمه المستمر لتحقيق الأهداف المنشودة، مُشيراً معاليه إلى أن “جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع” تُعنى بتقديم حلول متكاملة للإسهام في تحقيق تنمية الشباب بمنطقة المدينة المنورة، وترسيخ الأخلاق الإسلامية والانتماء للوطن والمسؤولية الاجتماعية لدى الشباب والفتيات، ودراسة احتياجاتهم وتقديم حلول علمية وعملية ابتكارية بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة، إلى جانب تمكينهم لتأسيس مشروعاتهم من خلال بناء قدراتهم ومهاراتهم وإبداعاتهم وتبنّيها.

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