خبير موارد بشرية: العقود الإلكترونية تحفظ الحقوق وتمنع التجاوزات والتلاعب (فيديو)

محررو المناطق

قال المختص في الموارد البشرية عبدالعزيز المبارك، إن العقود الإلكترونية هي أحدث خطوات المملكة نحو التوسع في تطبيق التحوةل الرقمي في المعاملات اليومية.

وأضاف “المبارك” خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، اليوم الأربعاء:”العقود الإلكترونية من ضمن التحول الرقمي الذي نباهي به في العالم الآن، لأننا استثمرنا التقنية بالشكل الصحيح، في جميع مجالات الحياة، وهذه من ثمار الرؤية المباركة”، مشددا على أن العقود الإلكترونية وضعت لضبط العلاقة التعاقدية بين الموظف وبين المنشأة بحيث تشرف الوزارة وتحفظ حقوق الطرفين وتنظم العلاقة التعاقدية.

فيديو | المختص في الموارد البشرية عبدالعزيز المبارك: أبرز مزايا “العلاقة التعاقدية” حفظ حقوق الطرفين#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/x3qbhmB1yt — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 24, 2021

ولفت “المبارك” إلى أن “العقود الإلكترونية لها أهمية كبيرة لأن العقود الإلكترونية مربوطة مع الجهات المختصة كلها، ولو وجد أي خلل لا يجاز العقد، وسابقًا في العقود الورقية كانت هناك تجاوزات، وقد يحدث تلاعب أو ثغرات”.