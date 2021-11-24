احدث الأخبار

خبير لوائح: لهذا السبب يحق للنصر فسخ التعاقد مع حمد الله دون أي أضرار
أبرز المواد
 مضاد للأفراد والدبابات.. فتاة تكشف تفاصيل ابتكارها ألواح لاجتياز الألغام (فيديو)
أبرز المواد
 أعلى الأحياء بعدد الصفقات العقارية في القصيم خلال الربع الثالث 2021 (فيديو)
أبرز المواد
 لأول مرة في التاريخ.. هبوط طائرة عملاقة على “الجليد الأزرق”
أبرز المواد
 بزيادة سنوية بلغت 20%.. الاستثمارات الجديدة في المملكة تواصل النمو خلال صيف 2021
أبرز المواد
 رويترز: “أوبك+” لا تبحث وقف زيادة إنتاج النفط رغم قرار بايدن سحب الاحتياطي
أبرز المواد
 بمشاركة الهلال.. فيفا يعلن موعد قرعة كأس العالم للأندية
أبرز المواد
 مستقبل واعد لنساء المملكة في قطاع الأمن السيبراني
محليات
 تاليسكا يكشف حقيقة رحيله عن النصر في ميركاتو الشتاء المقبل
أبرز المواد
 طالبة ثانوية تبتكر روبوتًا لإزالة الألغام نهائيًا بالأقمار الصناعية (فيديو)
أبرز المواد
 أمير حائل يدشن فعاليات مهرجان المنتجات الموسمية الزراعية والصناعات التحويلية
منطقة حائل
 أمير المدينة المنورة يلتقي برئيس مجلس إدارة جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع
منطقة المدينة المنورة
خبير لوائح: لهذا السبب يحق للنصر فسخ التعاقد مع حمد الله دون أي أضرار

خبير لوائح: لهذا السبب يحق للنصر فسخ التعاقد مع حمد الله دون أي أضرار

أبرز المواد
مضاد للأفراد والدبابات.. فتاة تكشف تفاصيل ابتكارها ألواح لاجتياز الألغام (فيديو)

مضاد للأفراد والدبابات.. فتاة تكشف تفاصيل ابتكارها ألواح لاجتياز الألغام (فيديو)

أبرز المواد
أعلى الأحياء بعدد الصفقات العقارية في القصيم خلال الربع الثالث 2021 (فيديو)

أعلى الأحياء بعدد الصفقات العقارية في القصيم خلال الربع الثالث 2021 (فيديو)

أبرز المواد
لأول مرة في التاريخ.. هبوط طائرة عملاقة على “الجليد الأزرق”

لأول مرة في التاريخ.. هبوط طائرة عملاقة على “الجليد الأزرق”

أبرز المواد

خبير لوائح: لهذا السبب يحق للنصر فسخ التعاقد مع حمد الله دون أي أضرار

خبير لوائح: لهذا السبب يحق للنصر فسخ التعاقد مع حمد الله دون أي أضرار
http://almnatiq.net/?p=1073540

قال خبير لوائح كرة القدم، أحمد الأمير، الأربعاء، إنه قرار إدارة النصر فسخ عقد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله يضع النادي في مأزق كبير، مشيرا إلى أن هناك حالة واحدة تمنح العالمي الحق في فسخ العقد.

وأوضح خبير اللوائح أن الحالة الوحيدة التي يحق فيها لإدارة النصر إنهاء عقد حمدالله بسبب مشروع، هو وقوع سلوك تعسفي من اللاعب.

وكتب الأمير، عبر الحساب الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: “الحالة الوحيدة التي يحق فيها لإدارة النصر إنهاء عقد حمدالله بسبب مشروع، هو وقوع سلوك تعسفي من اللاعب، يحاول أن يضغط به على الإدارة لتغيير أو إنهاء عقده، وذلك حسب نص المادة 14 من اللائحة الدولية”.

ونشر خبير اللوائح، نص المادة والتي تكشف عن أمثلة السلوك المسيء المحتمل من قبل اللاعب، حيث يمكن اعتبار سلوك اللاعب مسيئًا بالمعني المقصود في المادة 14 الفقرة 2، قد يحدث أحد الأمثلة المحتملة إذا رغب في ترك ناديه قبل الأوان من أجل الانضمام إلى نادٍ جديد.

ولفتت إلى أن السلوك المسيء يمكن في محاولة إجبار النادي على الموافقة على الانتقال، رغم رفض إطلاق سراحه، حيث يبدأ في رفض التدريب أو المشاركة في المباريات، مع الخروج بأعذار مختلفة لسلوكه، وفي ظل هذه الظروف، قد يكون للنادي سببًا عادلًا لإنهاء العقد، وبعد كل شيء، يبدو أن اللاعب أخل بالتزاماته التعاقدية الرئيسية.

وكانت إدارة النصر قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء، فسخ التعاقد مع حمد الله، حيث قالت: “أنهت إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، العلاقة التعاقدية مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم”.

ويُعد حمدالله، أحد أهم الأوراق الرابحة التي مرت على هجوم النصر في العقدين الأخيرين، منذ انتقل إلى الفريق السعودي في صيف 2018، قادمًا من الدوري القطري بعد تجربة ثرية بألوان الجيش ومن ورائه الريان.

وشارك المهاجم المغربي، صاحب الـ30 عامًا، في 74 مباراة لحساب دوري المحترفين السعودي، على مدار 4 مواسم، وقع خلالها على 77 هدفًا، وقدم 14 تمريرة حاسمة، كما قاد النصر لاستعادة عرش دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في موسم 2018/2019، ولقبي كأس السوبر 2020، 2021.

 

Advertisements

روابط ذات صلة

بمشاركة الهلال.. فيفا يعلن موعد قرعة كأس العالم للأندية

بمشاركة الهلال.. فيفا يعلن موعد قرعة كأس العالم للأندية
رسميًا.. النصر يفسخ عقد مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله لهذا السبب

رسميًا.. النصر يفسخ عقد مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله لهذا السبب
اللاعب “العمري” يعتذر لجمهور النصر عن تلك الواقعة

اللاعب “العمري” يعتذر لجمهور النصر عن تلك الواقعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*