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مضاد للأفراد والدبابات.. فتاة تكشف تفاصيل ابتكارها ألواح لاجتياز الألغام (فيديو)

مضاد للأفراد والدبابات.. فتاة تكشف تفاصيل ابتكارها ألواح لاجتياز الألغام (فيديو)

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مضاد للأفراد والدبابات.. فتاة تكشف تفاصيل ابتكارها ألواح لاجتياز الألغام (فيديو)

مضاد للأفراد والدبابات.. فتاة تكشف تفاصيل ابتكارها ألواح لاجتياز الألغام (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1073541
محررو المناطق

شاركت فتاة من طلاب مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، في مؤتمر تمكين المرأة السعودية 2030، وذلك بابتكارها الألواح لإجتياز الألغام.

وقالت رزان العقيلي خلال لقائها لبرنامج “سيدتي” المذاع عبر قناة خليجية، إن جهاز اجتياز الألغام هو عبارة عن ست ألواح للجهاز كل لوحة منها لها مهمة مختلفة، موضحة تتمكن الخطوة الأولى من الجهاز اكتشاف اللغم الثانية اجتياز اللغم، الثانية تعطيل اللغم.

وأشارت إلى أنه هناك نوعين من الألغام، نوع مضاد للأفراد والآخر مضاد للدبابات، موضحة أن ألغام في داخلة شريحتين، الأولى متفجرة لكن خاملة، والشريحة الثانية والتي تكون في الوسط هي المعززة أو الشريحة الأساسية، وبمجرد ما يضغط عليها الضحية تنفجر في الحال.

 

 

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