3 شروط لإعفاء المركبات من احتساب الرسوم الجمركية

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كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأربعاء، عن وجود بنود في نظام المقاصة تتيح لملاك المركبات الإعفاء من عدم احتساب رسوم جمركية على المركبات التي تم دفع رسومها في إحدى دول مجلس التعاون.

وقالت الهيئة في منشور توعوي نشرته اليوم: “إن هناك حالات يتم فيها عدم احتساب رسوم جمركية على المركبات التي تم دفع رسومها في إحدى دول مجلس التعاون حسب نظام المقاصة”، موضحة أن تلك الحالات تشمل: “ألا يكون قد مضى على دخول المركبة للمنفذ الخليجي الأول أكثر من 24 شهرًا”.

وأوضحت: “كما يشترط توفر المستندات التي تثبت دفع الرسوم الجمركية في المنفذ الخليجي الأول، بالإضافة إلى موافقة الهيئة على تقييم المركبة من المنفذ الأول، مبينة أنه في حال تعذر ذلك يتم إعادة التقييم ويُستوفى فرق الرسوم الجمركية.

حالات عدم احتساب رسوم جمركية على المركبات التي تم دفع رسومها في إحدى دول مجلس التعاون حسب نظام المقاصة.#زاتكا pic.twitter.com/LCS3aLdzaF — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) November 24, 2021