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“الموارد البشرية” تكشف أسباب توقف معاش الضمان الاجتماعي

“الموارد البشرية” تكشف أسباب توقف معاش الضمان الاجتماعي
http://almnatiq.net/?p=1073550
محررو المناطق

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن الأسباب التي تؤدي إلى توقف معاش الضمان الاجتماعي المطور.

وقالت وزارة الموارد البشرية عبر موقعها الإلكتروني، إن أسباب توقف معاش الضمان الاجتماعي المطور جاءت في النقاط التالية:ـ
ــ  في حالة إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق.
ــ   في حالة أن ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.
ــ حال تأخر المستحق في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة مدة تزيد عن 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها.
ــ إذا ثبت أن المستحق القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله.
ــ  حال ثبوت أن المستحق القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم على منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة وما في حكمها، ولم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة.
ــ إذا كان المستحق يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.
ــ في حالة تنازل المستحق عن المعاش.
ــ  في حالة وفاة الشخص المستحق

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