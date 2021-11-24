العرفج يقدم 4 ملاحظات على قرار ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية (فيديو)

قال الدكتور أحمد العرفج، إن قرار هيئة تقويم التعليم والتدريب تعديلات على بعض ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية غاية في الأهمية، وتعمنل على تطوير التعليم، وتتماشى مع روؤية 2030.

وأكد العرفج خلال لقاءه مع برنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية”، اليوم الأربعاء: “مما لا شك فيه أننا نتفق تماما مع كل ةالبنود التي جاءت في قرار تعديلات ضوابط الرخص المهنية”.

وتابع: “هناك ملاحظات لابد من تأهيل المعلمين والمعلمات وامتلاكهم للمهارات، وتحديد المراجع التي توضع منها نماذج الامتحانات، وتحديد الوقت المناسب للاختبارات، تعديل زمن الاختبارات بما يتناسب مع الاختبارات، فلا يكون سؤال يتطلب إجابة 4 دقائق، ويكونت الوقت المخصص دقيقة واحدة”.

وأوضح “العرفج” أن من بين الملاحظات يجب أن تكون الأسئلة واقعية، والبعد عن الأسئلة الافتراضية.

#خبر_الاسبوع..

هيئة تقويم التعليم تجري تعديلات على ضوابط الرخص المهنية للوظائف..

ود.العرفج: يعرض بعض الملاحظات لتحقيق الأهداف المنشودة من وراء هذه الضوابط#ياهلا_بالعرفج @Arfaj1#روتانا_خليجية pic.twitter.com/lyKl6Nuefh — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 24, 2021

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أجرت تعديلات على بعض ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية، ومنها أن تطبيق الضوابط سيكون فقط على المعلمين والراغبين في ممارسة مهنة التعليم في القطاعين العام والخاص بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت الهيئة التعديلات بموقعها وتضمنت تعديلاً على شروط الحصول على الرخصة المهنية وهي أنه لا بد من الحصول على المؤهل المناسب وفق اشتراطات الجهات ذات العلاقة، واستيفاء سنوات الخبرة اللازمة لكل مستوى من مستويات الرخصة المهنية وفق ما هو محدد في اللائحة، وتوفر اختبارات مهنية سارية الصلاحية (الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي) وتحقيق الدرجة المطلوبة لكل مستوى، كما أنه لا بد عند التقدم بطلب إصدار الرخصة، ألا يكون قد مضى أكثر من اثني عشر شهراً على إعلان نتيجة الاختبار الأحدث (الاختبار التربوي العام أو الاختبار التخصصي).

ومن ضمن التعديلات أنه يحق لمجتازي اختباري كفايات المعلمين العام والتخصصي الاستفادة منهما أو أحدهما في إصدار الرخصة المهنية بحد أقصى نهاية عام 2023م، كما يمنح الحاصلون على الرخصة المهنية قبل اعتماد هذه الضوابط سنة إضافية لصلاحية الرخصة الصادرة لهم، إضافة إلى أنه يمكن تقديم طلب ترقية الرخصة المهنية من مستوى إلى مستوى أعلى عند توفر شروط المستوى المطلوب للترقية.

وفيما يخص تجديد الرخصة، تم التعديل عليها بأنه يجوز تقديم طلب تجديد الرخصة المهنية خلال السنة الاخيرة من مدة صلاحيتها، ويتم إجراء تجديد الرخصة وفق ضوابط خاصة تحددها الهيئة، حيث كانت في السابق أنه عند تجديدها لا بد من تقديم طلب التجديد قبل عام من تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها، وتقديم طلب الحصول على رخصة معلم متقدم أو خبير قبل عام من المدة المحددة للرتبة المهنية في لائحة الوظائف التعليمية.