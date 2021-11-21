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استبعاد سيف الإسلام القذافي و 24 آخرين من سباق الانتخابات الرئاسة الليبية

استبعاد سيف الإسلام القذافي و 24 آخرين من سباق الانتخابات الرئاسة الليبية
http://almnatiq.net/?p=1073563
المناطق ـ وكالات:

كشفت مصدر في المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عن استبعاد 25 من أصل 98 مرشحا لانتخابات الرئاسة المقررة في الـ24 من ديسمبر،أبرزهم سيف الإسلام القذافى، رئيس المؤتمر الوطني السابق نوري بوسهمين، والقيادات في نظام القذافي بشير صالح، ومحمد أحمد الشريف، جاء ذلك نبأء عاجل على قناة “العربية”.

وقالت الانتخابات الليبية، إن سيف الإسلام القذافي غير مؤهل لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة في البلاد والمزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن “الإجراء أولي ويمكن الطعن فيه”.

ومن المتوقع أن تنشر المفوضية في وقت لاحق اليوم القائمة الكاملة للأسماء التي اعتبرتها مؤهلة لخوض الانتخابات في انتظار عملية الاستئناف التي سيبقى القرار النهائي فيها بيد القضاء الليبي.

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