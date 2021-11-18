احدث الأخبار

مغربي يشجع الهلال منذ 20 عاما: لاعبو الزعيم بيضوا وجوهنا.. والبطولة جاءت بعد شقاء (فيديو)
أبرز المواد
 استشاري: إصابات النساء بالرباط الصليبي أكثر من الرجال لهذا السبب (فيديو)
أبرز المواد
 استبعاد سيف الإسلام القذافي و 24 آخرين من سباق الانتخابات الرئاسة الليبية
أبرز المواد
 العرفج يقدم 4 ملاحظات على قرار ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية (فيديو)
أبرز المواد
 محافظ البكيرية يكرم مؤسسي وأعضاء جمعية تحفيظ القرآن الكريم السابقين
منطقة القصيم
 3 شروط لإعفاء المركبات من احتساب الرسوم الجمركية
أبرز المواد
 “الموارد البشرية” تكشف أسباب توقف معاش الضمان الاجتماعي
أبرز المواد
 التحالف: ضربات جوية لمعسكرات وأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء
أبرز المواد
 خبير موارد بشرية: العقود الإلكترونية تحفظ الحقوق وتمنع التجاوزات والتلاعب (فيديو)
أبرز المواد
 خبير لوائح: لهذا السبب يحق للنصر فسخ التعاقد مع حمد الله دون أي أضرار
أبرز المواد
 مضاد للأفراد والدبابات.. فتاة تكشف تفاصيل ابتكارها ألواح لاجتياز الألغام (فيديو)
أبرز المواد
 أعلى الأحياء بعدد الصفقات العقارية في القصيم خلال الربع الثالث 2021 (فيديو)
أبرز المواد
مغربي يشجع الهلال منذ 20 عاما: لاعبو الزعيم بيضوا وجوهنا.. والبطولة جاءت بعد شقاء (فيديو)

مغربي يشجع الهلال منذ 20 عاما: لاعبو الزعيم بيضوا وجوهنا.. والبطولة جاءت بعد شقاء (فيديو)

أبرز المواد
استشاري: إصابات النساء بالرباط الصليبي أكثر من الرجال لهذا السبب (فيديو)

استشاري: إصابات النساء بالرباط الصليبي أكثر من الرجال لهذا السبب (فيديو)

أبرز المواد
استبعاد سيف الإسلام القذافي و 24 آخرين من سباق الانتخابات الرئاسة الليبية

استبعاد سيف الإسلام القذافي و 24 آخرين من سباق الانتخابات الرئاسة الليبية

أبرز المواد
العرفج يقدم 4 ملاحظات على قرار ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية (فيديو)

العرفج يقدم 4 ملاحظات على قرار ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية (فيديو)

أبرز المواد

محافظ البكيرية يكرم مؤسسي وأعضاء جمعية تحفيظ القرآن الكريم السابقين

محافظ البكيرية يكرم مؤسسي وأعضاء جمعية تحفيظ القرآن الكريم السابقين
http://almnatiq.net/?p=1073572
البكيرية - محمد المسلم
كرم محافظ البكيرية محمد بن علي العريفي، مؤسسي وأعضاء جمعية تحفيظ القرآن الكريم من انطلاقتها عام 1403 هـ في ليلة وفاء وذلك في القاعة الكبرى بالمحافظة بحضور وكيل المحافظة الأستاذة نادر آل نادر ورئيس لجنة الأهالي المهندس علي السويلم ورئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم الدكتور عبدالله بن حمد اللحيدان.
بدأ الحفل بالقرآن الكريم تلاه الطالب أسامة اليحيى بعد ذلك كلمة رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم الدكتور عبدالله اللحيدان جاء فيها أتشرفُ بأن أُزجي خالصَ الشكرِ و الامتنان إلى محافظ البكيرية محمد العريفي على رعايتِه لهذا الحفلِ و التي تأتي في إطارِ عنايتِهِ بأهلِ القرآن واهتمامِهِ بمناشطِ الجمعية ،  و تتواصلُ عباراتُ الترحابِ  والتقدير معَ رجالٍ خدموا القرآن بكلِ سخاءٍ وجهد  فاستحقوا الوفاءَ إنهم مؤسسي جمعية التحفيظ والأعضاء السابقين.
وفي ختام الحفل كرم المحافظ المؤسسين وهم : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشريدة -رحمه الله- والشيخ ناصر بن محمد الخزيم -رحمه الله- والشيخ عبد الرحمن بن سليمان الخليفي -حفظه الله- والشيخ محمد بن سليمان الغنام -حفظه الله- والشيخ إبراهيم بن محمد المحمود -حفظه الله- وكما كرم محافظ البكيرية أعضاء مجلس الإدارة السابقين وهم : فضيلة الشيخ عبدالله بن علي الدخيل رحمه الله والشيخ محمد سليمان الغنام والشيخ فهد عبد الله الصغير والشيخ صالح  محمد الجفير والشيخ أحمد محمد السويلم والأستاذ فهد عبدالله السلمي والأستاذ عمر محمد السويلم والدكتور عمر عبد العزيز القبيسي والأستاذ علي عبدالله الزغيبي.
وأعرب محافظ البكيرية العريفي عن خالص شكره وتقديره للقيادة الحكيمة لما توليه الدولة من أهتمام بالغ في تحفيظ القرآن الكريم وتعليمه والعناية به.

مثمناً جهود رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله بن حمد اللحيدان وأعضاء المجلس ومدير الجمعية ومنسوبيها في خدمة كتاب الله واقامتهم لحفل التكريم في ليلة من ليالي الوفاء .

Advertisements

روابط ذات صلة

“البكيرية” تناقش مستقبل الاستثمار بحضور المسؤولين ورجال الأعمال

“البكيرية” تناقش مستقبل الاستثمار بحضور المسؤولين ورجال الأعمال
محافظ البكيرية يحتفي بالأهالي وعدد من المسؤلين

محافظ البكيرية يحتفي بالأهالي وعدد من المسؤلين
محافظ البكيرية يكرّم اللجان العاملة في مهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية

محافظ البكيرية يكرّم اللجان العاملة في مهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*