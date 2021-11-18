محافظ البكيرية يكرم مؤسسي وأعضاء جمعية تحفيظ القرآن الكريم السابقين

كرم محافظ البكيرية محمد بن علي العريفي، مؤسسي وأعضاء جمعية تحفيظ القرآن الكريم من انطلاقتها عام 1403 هـ في ليلة وفاء وذلك في القاعة الكبرى بالمحافظة بحضور وكيل المحافظة الأستاذة نادر آل نادر ورئيس لجنة الأهالي المهندس علي السويلم ورئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم الدكتور عبدالله بن حمد اللحيدان.

بدأ الحفل بالقرآن الكريم تلاه الطالب أسامة اليحيى بعد ذلك كلمة رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم الدكتور عبدالله اللحيدان جاء فيها أتشرفُ بأن أُزجي خالصَ الشكرِ و الامتنان إلى محافظ البكيرية محمد العريفي على رعايتِه لهذا الحفلِ و التي تأتي في إطارِ عنايتِهِ بأهلِ القرآن واهتمامِهِ بمناشطِ الجمعية ، و تتواصلُ عباراتُ الترحابِ والتقدير معَ رجالٍ خدموا القرآن بكلِ سخاءٍ وجهد فاستحقوا الوفاءَ إنهم مؤسسي جمعية التحفيظ والأعضاء السابقين.

وفي ختام الحفل كرم المحافظ المؤسسين وهم : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشريدة -رحمه الله- والشيخ ناصر بن محمد الخزيم -رحمه الله- والشيخ عبد الرحمن بن سليمان الخليفي -حفظه الله- والشيخ محمد بن سليمان الغنام -حفظه الله- والشيخ إبراهيم بن محمد المحمود -حفظه الله- وكما كرم محافظ البكيرية أعضاء مجلس الإدارة السابقين وهم : فضيلة الشيخ عبدالله بن علي الدخيل رحمه الله والشيخ محمد سليمان الغنام والشيخ فهد عبد الله الصغير والشيخ صالح محمد الجفير والشيخ أحمد محمد السويلم والأستاذ فهد عبدالله السلمي والأستاذ عمر محمد السويلم والدكتور عمر عبد العزيز القبيسي والأستاذ علي عبدالله الزغيبي.

وأعرب محافظ البكيرية العريفي عن خالص شكره وتقديره للقيادة الحكيمة لما توليه الدولة من أهتمام بالغ في تحفيظ القرآن الكريم وتعليمه والعناية به.

مثمناً جهود رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله بن حمد اللحيدان وأعضاء المجلس ومدير الجمعية ومنسوبيها في خدمة كتاب الله واقامتهم لحفل التكريم في ليلة من ليالي الوفاء .