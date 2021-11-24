مغربي يشجع الهلال منذ 20 عاما: لاعبو الزعيم بيضوا وجوهنا.. والبطولة جاءت بعد شقاء (فيديو)

استضاف برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” اليوم الأربعاء، مشجع مغربي يشجع نادي الهلال منذ 20 عامًان حيث عبر عن فرحته الكبيرة بتتويج الهلال بالبطولة الآسيوية.

وقال المغربي “إبراهيم” إن لاعبي الهلال بيضوا وجوهنا والحمد لله، والبطولة جاءت بعد شقاء بعزيمة الرجال، وان شاء الله نفكر في القادم، وبإذن الله نكون موجودين لتشجيع الهلال في كأس العالم بالإمارات”.

وقالت والدة إبراهيم خلال حديثها لـ”الإخبارية” إنها دائما ما تدعي للهلال في صلاتها.

حسم نادي الهلال بطولة دوري أبطال آسيا 2021 بهدفين نظيفين على حساب بوهانج الكوري الجنوبي، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الملك فهد بالرياض “درة الملاعب”.

وبهذه النتيجة يواصل الهلال تزعم القارة الآسيوية بـ 8 ألقاب في رصيده، حيث يأتي نادي الهلال على رأس قائمة الأندية بـ 8 ألقاب قارية، حيث حصل الزعيم على 4 ألقاب لبطولة دوري أبطال آسيا حققها في أعوام “1991، 2000، 2019”، والأخير اليوم 2021، ليتأهل إلى كأس العالم للأندية في أبو ظبي.