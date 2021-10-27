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استشاري: إصابات النساء بالرباط الصليبي أكثر من الرجال لهذا السبب (فيديو)

استشاري: إصابات النساء بالرباط الصليبي أكثر من الرجال لهذا السبب (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1073577
محررو المناطق

قال استشاري العظام الدكتور صالح المطلق، إن هناك دراسات كشفت أن إصابات النساء بالرباط الصليبي أكثر من الرجال بسبب تركيبة الجسم ويجب إعادة تأهيلهم.
وأضاف استشاري العظام، في تصريحات مُتلفزة، أنه لابد من تقوية هذه العضالات، لأن عند النساء العضلات الخلفية أضعف من الأمامية وذلك بسبب تركيبة جسمهم التي خلقهم الله عليه.

 

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