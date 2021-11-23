استشاري أمراض صدر يقدم نصائح ذهبية لتدفئة صحية في الشتاء

فدم الدكتور محمد الأسمري، استشاري أمراض الصدر، مجموعة من النصائح للحصول على تدفئة مثالية مع دخول فصل الشتاء، حيث نصح بضرورة تجنب الجلوس على مقربة من الفحم أثناء احتراقه.

وقال “الأسمري” يجب التأكد من اشتعال الفحم بشكل جيد قبل الجلوس عنده، وعدم استخدام مواد كيميائية لإشعال النار، وحفظ مسافة كافية للتقليل من كمية الغازات والأدخنة التي تنبعث.

وأضاف: “أفضل الوسائل للتدفئة هي ارتداء الملابس الثقيلة، يليها استخدام وسائل التدفئة الكهربائية الآمنة، وتجنب وسائل التدفئة التي تؤدي إلى انبعاث غازات أو أدخنة كإشعال الفحم والحطب، لما لها من تبعات طبية لحظية ومستقبلية على مرضى الجهاز التنفسي خاصة وصحة الجسم عامة مع كثرة وطول فترات الجلوس عندها”، وفقا لـ”أخبار 24″.

وبيّن الأسمري أن الكثير من فئات المجتمع يجدون المتعة والدفء أكثر في عادة إشعال النار المعروفة محليا بـ”شبة الضوء” لارتباطها بالأصالة والكرم وجمالية الأجواء التي نجدها جميعاً في شبة النار، لكن يجب أن يكون ذلك في أماكن مفتوحة وجيدة التهوية، بما يتوافق مع تعليمات الأمن البيئي.