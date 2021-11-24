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بعد تتويج الهلال بدوري الأبطال.. صالح النعيمة يدخل المستشفى لإجراء عملية جراحية

بعد تتويج الهلال بدوري الأبطال.. صالح النعيمة يدخل المستشفى لإجراء عملية جراحية

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بعد تتويج الهلال بدوري الأبطال.. صالح النعيمة يدخل المستشفى لإجراء عملية جراحية

بعد تتويج الهلال بدوري الأبطال.. صالح النعيمة يدخل المستشفى لإجراء عملية جراحية
http://almnatiq.net/?p=1073595

يجري صالح النعيمة، نجم نادي الهلال السابق، عملية جراحية خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد أن تم احتجازه في المستشفى بعد أن كان حاضرًا في تتويج الهلال بـ دوري أبطال آسيا أمس الثلاثاء.

وقال صالح النعيمة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،”ربما تحاملت على نفسي بالأمس، والهلال وجماهيره ومن كلفني يستاهلون العناء، حقيقة لم أستطع النوم بشكل جيد واختلط شعوري بين التعب والفرح، اليوم اضطررت بعد زيادة الألم للذهاب للمستشفى وزيارة الدكتور المختص، فأبلغني بضرورة إجراء عملية أخرى ستحدد لاحقًا، والحمد لله على قضاءه ﷲ وقدره”.

وكان صالح النعيمة، ودع  في عام 1990 الملاعب مبكرا بسبب الاصابة التي عانى منها كثيرا اقيم حفل اعتزال كبير حضره نخبة من نجوم المملكة والخليج والعرب أقيمت مباراة بين الهلال ونجوم العالم وانتهت بفوز الهلال على ملعب الملز بحضور جماهيري غفير.
ويعتبر صالح النعيمة رمز كرويا في عالم الكرة السعودية والخليجية ومدرسة في الدفاع ,ويعد موهبة نادرة في مركزي (قلب الدفاع) يصعب تعويضها .
يذكر أن النجم النعيمة سجل أربعة وأربعون هدف، كان آخرها في مرمى نادي الأهلي في موسم 1410 في المباراة التي انتهت بفوز الهلال 3/1 .

 

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