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“الموارد البشرية” بالرياض تعقد اللقاء الثالث للأمهات الحاضنات

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“الموارد البشرية” بالرياض تعقد اللقاء الثالث للأمهات الحاضنات

“الموارد البشرية” بالرياض تعقد اللقاء الثالث للأمهات الحاضنات
http://almnatiq.net/?p=1073604

افتتح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي اليوم “الملتقى الثالث للأمهات الحاضنات” الذي تنظمه ادارة الأسر الكافلة بالفرع والذي استهدف أكثر من 27 أم حاضنة من الأسر الكافلة.

 

اشتمل الملتقى على ثلاث جلسات الأولى عن مراحل الطفولة قبل الميلاد وبعده وعوامل نجاح أو فشل الطفولة وخصائص المراهقة والمراهقين واحتياجاتهم من المنظور الاجتماعي بالإضافة الى جلسة خاصة بكيفية أخبار الطفل المحتضن بواقعة مع ذكر نماذج وقصص ناجحة لبعض الأسر الكافلة وكيفية رعايتها للأبناء المحتضنين وصاحب اللقاء مجموعة من العروض المرئية والمداخلات.

 

ونوه “الحربي” بفضل احتضان اليتيم في الإسلام والنواحي الإيجابية التي تنعكس على الأسرة الكافلة عند الاحتضان مشيرًا الى أهمية مثل هذه اللقاءات وكونها جزءًا من أوجه الرعاية التي تقدمها الوزارة للأيتام المشمولين برعايتها سواءً داخل دور الإيواء أو خارجها.

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