الانضباط تغرم الأهلي 15 ألف ريال.. وطرد “تاختيدس” يغرمه 10 آلاف ريال

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تغريم النادي الأهلي قدرها 15 ألف ريال، لتأخر لاعبي فريقه الأول في النزول إلى أرضية الملعب خلال مباراة الفريق أمام أبها.

كما أعلنت اللجنة فرض غرامة مالية 10 آلاف ريال على اليوناني باناجيوتيس تاختيدس لاعب الفيحاء، بعد طرده أمام ضمك.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم إنه “ثبت للجنة الانضباط مخالفة فريق النادي الأهلي للمادة (62) من لائحة الانضباط، بتأخر لاعبي فريقه الأول لكرة القدم في الدخول إلى أرضية ملعب مباراته مع أبها مما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة”.