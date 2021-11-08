تعرف على الشروط والرسوم المطلوبة لتمديد تأشيرة الخروج والعودة عبر “أبشر”

كشف الحساب الرسمي لمنصة “أبشر” للخدمات الإلكترونية، على تويتر “اليوم الأربعاء، عن الشروط الواجب توافرها تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمتواجدين خارج المملكة إلكترونياً.

وأوضحت المنضة أن هناك آليات لتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمتواجدين خارج المملكة إلكترونياً عبر “أبشر عبر استيفاء الشروط المطلوبة.

شروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمتواجدين خارج المملكة:

1-تواجد الفرد خارج المملكة.

2- سريان مدة الإقامة شاملا مدة التمديد.

3- عدم مضي أكثر من 60 يوم على انتهاء تأشيرة الخروج والعودة.

وأوضحت أن رسوم الخدمة، هي 100 ريال للتأشيرة المفردة، و200 ريال للتأشيرة المتعددة عن كل شهر تمديد.

خطوات تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمتواجدين خارج المملكة

وعن خطوات الوصول للخدمة عبر منصة أبشر، أكدت أنه بمجرد الدخول على المنصة واختيار العمالة» خدمات» التأشيرات» اختيار الفرد المراد التمديد له.

تعرّف على آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمتواجدين خارج المملكة إلكترونياً عبر منصة أبشر https://t.co/Qs5n5PEPGe#لكم_نسابق_الزمن pic.twitter.com/eOBxSHFtaA — أبشر (@Absher) November 24, 2021