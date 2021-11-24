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التعليم توجه بحصر أسماء البالغين سن التقاعد.. وتكشف حالة وحيدة للاستثناء من القرار

التعليم توجه بحصر أسماء البالغين سن التقاعد.. وتكشف حالة وحيدة للاستثناء من القرار
http://almnatiq.net/?p=1073650
محررو المناطق

دعت وزارة التعليم جميع إداراتها بمناطق المملكة المختلفة إلى الإسراع في حصر أسماء من بلغوا السن النظامية للتقاعد (60 عامًا) خلال العام الدراسي الحالي من المعلمين والمعلمات والإداريين والمستخدمين.

وقالت الوزارة في تعميم أصدرته اليوم إن هذا الإجراء يأتي تمهيدًا لإصدار قرارات تقاعدهم اعتبارًا من الأول من شهر رجب للعام الحالي.

وعن إمكانية تمديد خدمة المعلمين والمعلمات، أكدت الوزارة أن ذلك متاح في حالة حاجة العمل حتى نهاية العام الدراسي الذي ينتهي في الثلاثين من ذي القعدة للعام الحالي، على أن ترفع استمارات التمديد في موعد أقصاه الـ12 من شهر جمادى الآخرة القادم مع عدم قبول أي طلب يرد بعد التاريخ المحدد، حسب “عكاظ”.

وأوضحت أن اشتراطات التقاعد لا تنطبق على المتلازمين من المستخدمين والمستخدمات (الزوج والزوجة) بقرار تعيين واحد، وذلك بجواز إبقاء أحدهما على رأس العمل حتى تاريخ استحقاق الطرف الآخر للتقاعد.

كما أشارت “التعليم”، إلى أهمية رفع أسماء من بلغوا السن النظامية من العاملين على بند الأجور، إلا من تستدعي الحاجة لخدماتهم ولا يزال قادرًا على العمل شريطة ألا يتجاوز عمره ٧٠ عامًا.

 

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