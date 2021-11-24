انهيار أسطورة الهلال عبدالله الدعيع بالبكاء بعد تقبيل سامي الجابر يده (فيديو)

محررو المناطق

تداول رواد التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، وثق لحظة انهيار سامي الجابر وعبدالله الدعيع أسطورة حراسة المرمى السابق من البكاء، وذلك عقب تقبيل، سامي الجابر، أسطورة الهلال ورئيس النادي الأسبق يده.

وتم التقاط مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشكل كبير، في المدرجات عقب انتهاء مباراة الهلال و بوهانج ستيلرز في نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال قد نجح في الفوز بقلب دوري أبطال آسيا بعد تغلبه على بوهانج ستيلرز بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.