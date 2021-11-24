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اللجنة الكشفية العربية الفرعية لتنمية القيادات تعقد اجتماعها الـ 18 

اللجنة الكشفية العربية الفرعية لتنمية القيادات تعقد اجتماعها الـ 18 

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اللجنة الكشفية العربية الفرعية لتنمية القيادات تعقد اجتماعها الـ 18 

اللجنة الكشفية العربية الفرعية لتنمية القيادات تعقد اجتماعها الـ 18 
http://almnatiq.net/?p=1073654
القاهرة – مبارك الدوسري  

عقدت اللجنة الكشفية العربية الفرعية لتنمية القيادات ، اليوم – عبر الاتصال المرئي – اجتماعها الثامن عشر ، بحضور الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي ، ونائب المدير الإقليمي مدير إدارة الطرق التربوية رفعت السباعي ، ومساعد إدارة الطرق التربوية شيماء سعيد ، حيث تضمن الاجتماع كلمة للأمين العام اشاد فيها بالمنجزات التي حققتها اللجنة منذ تكليفها بقرار اللجنة الكشفية العربية في اجتماعها الذي عقد في نوفمبر 2019 بالمركز الكشفي العربي .

وناقش المجتمعون النقاط المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها المجتمعون العديد من القرارات والتوصيات ومن ابرزها استكمال وإصدار ونشر دليل أدوات تنفيذ اطار الشارة الخشبية الجديد، حتى تستفيد منه الجمعيات الكشفية ، والموافقة على تنظيم ورشة مهارات المدرب الناجح  لمدة ثلاث أيام بواقع ثلاث ساعات يوميا خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر 2021 ، على أن يشارك رئيس وأعضاء اللجنة في تقديم احدى جلسات المهارات الواردة في اليوم الثاني والثالث من برنامج الورشة، والتي تشمل مهارات ( الاتصال – الاقناع – العرض والتقديم- الملاحظة-  استخدام لغة الجسد- التحفيز- التقويم)، وبارك الاجتماع مبادرة الإقليم الكشفي العربي بتنظيم أول دراسة رقمية للشارة الخشبية على مستوى المنظمة الكشفية العالمية ، الأمر الذي دعا الأقاليم الكشفية الأخرى الاستفادة من التجربة وتطبيقها .

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