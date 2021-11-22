أمين الشرقية يدشن المشروع الاستثماري (مكان) بمساحة 50 ألف م2 واستيعاب 3 آلاف زائر

محررو المناطق

دشن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير مساء اليوم الأربعاء الموافق 19/04/1443هـ، المشروع الاستثماري للفعاليات “مكان “، في شاطئ نصف القمر بالظهران.

وقام معاليه عقب التدشين يرافقه عمدة مدينة أبردين الأسكتلندية رئيس إدارة تجمع مدن الطاقة العالمية، اللورد بارني كروكيت، ضمن حضوره لاجتماعات أعضاء مجلس تجمع مدن الطاقة العالمية، وعدد من قيادات الأمانة، بجولة في أرجاء المشروع، حيث استمع الى شرح موجز عن أبرز مكونات المشروع وما يحتويه من خدمات للزائرين.

وأكد المهندس فهد الجبير، على أن المشروع الاستثماري يهدف إلى تعزيز الأنشطة الترفيهية والسياحية وعناصر جودة الحياة في المنطقة الشرقية، وإبراز مقومات مدينة الظهران على الخارطة السياحية، موضحا بأنه تم إقامة المشروع على مساحة ٥٠ ألف متر مربع، ويستمر لمدة ثلاث شهور، ويقام خلال موسم الشتاء ويستوعب أكثر من ثلاث زائر، بهدف تقديم خدمات بريه بطرق نموذجيه وحديثه تضفي على مرتادي المخيم أجواء عائلية ممتعة في فصل الشتاء، لافتا الى أن المشروع، يتضمن مخيمات خاصة بالإيجار اليومي أو الساعة وجلسات خارجية، ودبابات برية وألعاب للأطفال والعديد من الخدمات الترفيهية، إضافة الى مواقف تتسع لأكثر من 500 سيارة، ويحتوي على أكثر من ٢٠٠٠ متر من بلاط مشايات، وكذلك تأمين حاويات كبيره موزعه على كامل المشروع، إضافة الى التشجير وزراعة المكان وتجهيز مدخل المخيم ورش وتطهير أرض المشروع بالمبيدات، لافتا الى أنه تم طرح المشروع عبر منصة فرص الاستثمارية بعد تقديم الفكرة من قبل المستثمر والبلدية المعنية .

وقال معاليه إن المشروع يأتي امتداداً لمجموعة المشاريع الاستثمارية النوعية والمميزة التي تم اطلاقها في المنطقة الشرقية بالشراكة مع القطاع الخاص، والمشروع يعزز من الحركة السياحية في شاطئ نصف القمر، ويتضمن أنشطة متعددة للترفيه والسياحة كالمخيمات والجلسات والمطاعم والمقاهي والدبابات والخيول ومجموعة من الخدمات المساندة والساحات العامة متعددة الاستخدامات وروعي فيها اشتراطات السلامة وسيكون للفعاليات أثر إيجابي على جودة الحياة لسكان وزوار المنطقة الشرقية.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن المشروع، يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وبدعم مستمر من سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير احمد بن فهد بن سلمان، وبمتابعة من صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، لإشراك القطاع الخاص لتسريع تنمية المنطقة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وانتشارها بكافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.