حاول التقاط سيلفي فوجد نفسه بين فكي تمساح ضخم.. فهل ينجو بفعلته؟

يبدو أن التقاط صور السيلفي أصبحت آفة العصر، حيث نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تقريرًا حول شخص حاول التقاط صورة سيلفي مع أحد التماسيح، داخل منتجع سياحي بالفلبين ظنا منه أنه من البلاستيك وليس حقيقيا.

وصدم العجوز البالغ من العمر 68 عامًا بأن التمساح حقيقي وسرش يزيد طوله عن 3أمتار ونصف، ىحيث اقترب منه وتمكن من الانقضاض عليه وسحبه من ذراعه داخل المياه.

ولم يستطع العجوز مقاومة التمساح المفترس ليقوم بالصريخ طلبا للمساعدة، بينما يجره التمساح من ذراعه اليسرى، ومن حسن الحظ تمكن السائح من الهروب، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.