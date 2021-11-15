احدث الأخبار

حاول التقاط سيلفي فوجد نفسه بين فكي تمساح ضخم.. فهل ينجو بفعلته؟
أبرز المواد
 “حرس الحدود” يعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على رابط التقديم
أبرز المواد
 التعليم توجه بحصر أسماء البالغين سن التقاعد.. وتكشف حالة وحيدة للاستثناء من القرار
أبرز المواد
 انهيار أسطورة الهلال عبدالله الدعيع بالبكاء بعد تقبيل سامي الجابر يده (فيديو)
الرياضة
 أمين منطقة جازان يطلق منصة “نسق”
منطقة جازان
 أمانة الرياض تتصدر القطاع البلدي في مؤشر قياس التحول الرقمي الحكومي
منطقة الرياض
 مستشفى حراء يحصل على شهادة اجتياز معايير الرعاية الصحية المنزلية بوزارة الصحة
منطقة مكة المكرمة
 أمين الشرقية يدشن المشروع الاستثماري (مكان) بمساحة 50 ألف م2 واستيعاب 3 آلاف زائر
المنطقة الشرقية
 اللجنة الكشفية العربية الفرعية لتنمية القيادات تعقد اجتماعها الـ 18 
محليات
 تعرف على الشروط والرسوم المطلوبة لتمديد تأشيرة الخروج والعودة عبر “أبشر”
أبرز المواد
 الانضباط تغرم الأهلي 15 ألف ريال.. وطرد “تاختيدس” يغرمه 10 آلاف ريال
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس جمهورية بلغاريا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة
أبرز المواد
حاول التقاط سيلفي فوجد نفسه بين فكي تمساح ضخم.. فهل ينجو بفعلته؟

حاول التقاط سيلفي فوجد نفسه بين فكي تمساح ضخم.. فهل ينجو بفعلته؟

أبرز المواد
“حرس الحدود” يعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على رابط التقديم

“حرس الحدود” يعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على رابط التقديم

أبرز المواد
التعليم توجه بحصر أسماء البالغين سن التقاعد.. وتكشف حالة وحيدة للاستثناء من القرار

التعليم توجه بحصر أسماء البالغين سن التقاعد.. وتكشف حالة وحيدة للاستثناء من القرار

أبرز المواد
انهيار أسطورة الهلال عبدالله الدعيع بالبكاء بعد تقبيل سامي الجابر يده (فيديو)

انهيار أسطورة الهلال عبدالله الدعيع بالبكاء بعد تقبيل سامي الجابر يده (فيديو)

الرياضة

حاول التقاط سيلفي فوجد نفسه بين فكي تمساح ضخم.. فهل ينجو بفعلته؟

حاول التقاط سيلفي فوجد نفسه بين فكي تمساح ضخم.. فهل ينجو بفعلته؟
http://almnatiq.net/?p=1073660

يبدو أن التقاط صور السيلفي أصبحت آفة العصر، حيث نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تقريرًا حول شخص حاول التقاط صورة سيلفي مع أحد التماسيح، داخل منتجع سياحي بالفلبين ظنا منه أنه من البلاستيك وليس حقيقيا.

وصدم العجوز البالغ من العمر 68 عامًا بأن التمساح حقيقي وسرش يزيد طوله عن 3أمتار ونصف، ىحيث اقترب منه وتمكن من الانقضاض عليه وسحبه من ذراعه داخل المياه.

ولم يستطع العجوز مقاومة التمساح المفترس ليقوم بالصريخ طلبا للمساعدة، بينما يجره التمساح من ذراعه اليسرى، ومن حسن الحظ تمكن السائح من الهروب، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

 

Advertisements

روابط ذات صلة

‏أمانة مواطن تعيد 7 آلاف ريال لفلبينية في جازان (فيديو)

‏أمانة مواطن تعيد 7 آلاف ريال لفلبينية في جازان (فيديو)
خلال عامين فقط.. مرض نادر يحول فتاة عمرها 16 عاما إلى سيدة مسنة

خلال عامين فقط.. مرض نادر يحول فتاة عمرها 16 عاما إلى سيدة مسنة
سفارة المملكة بالفلبين تصدر تنبهًا هامًا بشأن مواعيد العمل الرسمية

سفارة المملكة بالفلبين تصدر تنبهًا هامًا بشأن مواعيد العمل الرسمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*