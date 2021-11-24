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أمانة الرياض تتصدر القطاع البلدي في مؤشر قياس التحول الرقمي الحكومي

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مستشفى حراء يحصل على شهادة اجتياز معايير الرعاية الصحية المنزلية بوزارة الصحة

مستشفى حراء يحصل على شهادة اجتياز معايير الرعاية الصحية المنزلية بوزارة الصحة

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مستشفى حراء يحصل على شهادة اجتياز معايير الرعاية الصحية المنزلية بوزارة الصحة

مستشفى حراء يحصل على شهادة اجتياز معايير الرعاية الصحية المنزلية بوزارة الصحة
http://almnatiq.net/?p=1073664

حصل مستشفى حراء عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة على شهادة تطبيق معايير الرعاية الصحية المنزلية كأول مستشفى بمنطقة مكة المكرمة بوزارة الصحة لعام 2021م.

وأوضح مدير إدارة الرعاية المنزلية بمستشفى حراء الدكتور أيمن عبدالحكيم بنجر أن تطبيق مثل هذه المعايير للرعاية الصحية المنزلية المقدمة للمرضى بما يتماشى مع سلامة المرضى يعدّ ضماناً لجودة الخدمة المقدمة التي سنصل بها بعد الحصول على هذا الإنجاز، وأن تطبيق مثل هذه المعايير يعدّ تنظيماً إدارياً يضمن وضع آلية عمل للإدارة لاستيفاء دورها الريادي لتقديم أفضل الخدمات والرعاية للمواطنين والمقيمين وهم بمنازلهم .

من جانبه أكد المدير التنفيذي بمستشفى حراء الدكتور وليد بن عبدالحليم محمد حسين أن السعي لضمان جودة الخدمات الطبية المنزلية وفق معايير ومؤشرات الآداء ومراقبة المرضى وتحليل بياناتهم للمحافظة على استقرار حالتهم الصحية والاكتشاف المبكر لأي مضاعفات قد يتعرض لها بالتأكيد يسهم في الحصول على رضا المرضى من خلال جودة هذه الخدمات المقدمة إليهم وكذلك تفادي الإقامة الطويلة داخل المستشفيات التي تعدّ أحد أهم الأخطار التي قد يتعرض لها مرضى الإقامة الطويلة في المستشفيات مع زيادة احتمالات العدوى المكتسبة داخل المستشفيات، ومن ثم فإن جودة خدمات الرعاية المنزلية تشكل أحد الحلول الناجحة لتلافي ما يعرف بعدوى المستشفيات.

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