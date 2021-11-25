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أمين منطقة جازان يطلق منصة “نسق”

أمين منطقة جازان يطلق منصة “نسق”

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أمانة الرياض تتصدر القطاع البلدي في مؤشر قياس التحول الرقمي الحكومي

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المنطقة الشرقية

أمين منطقة جازان يطلق منصة “نسق”

أمين منطقة جازان يطلق منصة “نسق”
http://almnatiq.net/?p=1073673

أطلقت أمانة منطقة جازان بالشراكة مع وكالتي التراخيص والامتثال، والتحول الرقمي والمدن الذكية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم، منصة خدمات تنسيق أعمال البنية التحتية “نسق” وذلك بمقر الأمانة بمدينة جيزان.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أن المنصة تهدف لتلبية احتياج منطقة جازان وإدارة جميع عمليات التنسيق والمتابعة والاعتماد وتطبيق اللوائح ‏وضمان الجودة لخدمات إصدار وإغلاق وتعديل وإلغاء تصاريح الحفريات، وتسريع خدمات تصاريح الحفريات وعرض مؤشرات أداء التقارير ‏لأصحاب القرار والمختصين ‏وتحسين تجربة المستفيد بما يلبي تطلعاته نحو تيسير معاملاته ‏وتوفير الكثير من الوقت والجهد.

وبيّن أن أمانة المنطقة ‏تعدّ من أوائل الأمانات في تطبيق إصدار تصاريح الحفريات الإلكترونية، ‏إنفاذا لتوجيهات القيادة الحكيمة ، مبرزاً متابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، لكل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات البلدية وتيسيرها ‏للمستفيدين ‏واستخدام وسائل التقنية الحديثة لما يحقق أهداف وبرنامج التحول الرقمي من رؤية المملكة ٢٠٣٠.

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