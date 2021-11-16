دراسة طبية: إذا شعرت بهذه الأعراض توقف فوراً عن تناول فيتامين “د”

المناطق- وكالات:

كشفت دراسة طبية النقاب عن أن تناول “فيتامين د” بكثرة قد يؤدي إلى أعراض خطيرة على صحة الجسم.

وتؤكد الدراسة على ضرورة أن يحصل الإنسان على كمية 10 ميكروغرامات من “فيتامين د” يوميًا للحفاظ على صحة العظام والعضلات، لكن إذا لاحظت ارتفاع معدلات التبول المتكرر فإن ذلك يعتبر مؤشرا على ارتفاع نسبه هذا الفيتامين الهام، لذلك فإن الإفراط في تناول مكملات “فيتامين د” يمكن أن يكون ضارا ويجب تجنبه.

وتشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية في أمريكا إلى أن المستويات العالية جدا من “فيتامين د” في الدم يمكن أن تسبب التبول المفرط.

وتضيف الهيئة: “المستويات العالية للغاية من “فيتامين د” يمكن أن تسبب الفشل الكلوي وعدم انتظام ضربات القلب وحتى الموت”.

وتقترح المعاهد الوطنية للصحة في أمريكا أن المستويات العالية جدا من هذا الفيتامين تحدث دائما نتيجة تناول كميات مفرطة من “فيتامين د”، على الرغم من أنه لا يمكن الحصول عليه بشكل عام من أشعة الشمس بشكل دائم، خصوصا مع التقدم في السن.