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تعليم ينبع يعقد اجتماعه الأول لمتابعة خطط الاستعداد للفصل الدراسي الثاني

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تعليم ينبع يعقد اجتماعه الأول لمتابعة خطط الاستعداد للفصل الدراسي الثاني

تعليم ينبع يعقد اجتماعه الأول لمتابعة خطط الاستعداد للفصل الدراسي الثاني
http://almnatiq.net/?p=1073699
المناطق- واس

رأس مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي – عن بعد – أمس ، الاجتماع الأول للجنة متابعة الاستعداد للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1443 هـ، بحضور أعضاء اللجنة.

وأشاد مدير التعليم، بالجهود الكبيرة التي بُذلت من فرق العمل بإدارة التعليم، وقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور، ومانتج عن هذه الجهود من نجاح للفصل الدراسي الأول على كافة الأصعدة، مؤكداً على ضرورة تحليل نتائج الطلاب خلال اختبارات نهاية الفصل من حيث بناء الأسئلة، ومقارنة النتائج، ومعالجة جميع العمليات المعززة للمهارات الدراسية .

وأشار العطوي، إلى أهمية العمل المتواصل المنظم من أجل تهيئة بيئة مناسبة وآمنة للطلاب والطالبات، وتوفير جميع المستلزمات والتأكد من وصول المقررات المدرسية لجميع المدارس بتعليم المحافظة والقطاعات التابعة لها قبل بدء الفصل بوقت كافٍ، لضمان بداية ناجحة للفصل الدراسي الثاني .

 

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