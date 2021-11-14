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مختص يحذر من “مزيل العرق”: يسبب الإصابة بالسرطان (فيديو)

مختص يحذر من “مزيل العرق”: يسبب الإصابة بالسرطان (فيديو)

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مختص يحذر من “مزيل العرق”: يسبب الإصابة بالسرطان (فيديو)

مختص يحذر من “مزيل العرق”: يسبب الإصابة بالسرطان (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1073703
محررو المناطق:

حذر الدكتور عبد الله الفرساني، أستاذ تقنية المختبرات الطبية بجامعة جازان، من الإفراط في استخدام مزيل العرق، مشددا أن العرق أحد أسباب الإصابة بسرطان الثدي وجرى إثبات ذلك علميًا ومخبريًا بين جامعتي جازان وريدينج البريطانية.

وفي تصريحات متلفزة، قال الفرساني، إن العلاقة بين مزيل العرق والإصابة بسرطان الثدي أثبتت من خلال 4 محاور، موضحا: “الأول من خلال الخلايا العارقة، والثاني اختبارات السمية، والثالث من خلال الاختبارات الجينية والرابع الاختبارات البروتينية”.

وكشف أستاذ تقنية المختبرات الطبية بجامعة جازان، أن البديل موجود بالأسواق وبأسعار مناسبة وتكون عبارة عن مزيلات عرق خالية من مواد البرابين والمواد الاستروجونية، أمثال أملاح الألمونيوم.

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