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ما حكم المشاركة في مسابقات توقع النتائج؟.. “الخثلان” يجيب (فيديو)

ما حكم المشاركة في مسابقات توقع النتائج؟.. “الخثلان” يجيب (فيديو)

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ما حكم المشاركة في مسابقات توقع النتائج؟.. “الخثلان” يجيب (فيديو)

ما حكم المشاركة في مسابقات توقع النتائج؟.. “الخثلان” يجيب (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1073704
محررو المناطق:

أوضح الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم المشاركة في مسابقات “توقع النتائج”، مستشهدا بحديث: “لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر”.

وقال الخثلان، في تصريحات تلفزيونية، إن تلك المسابقات، عمل محرم ومن القمار، وتشيع في بلاد الغرب أما لدى المسلمين فهي لا تجوز ومحرمة شرعًا؛ لأنه يدخل في الرهان المحرم، مستشهدا بحديث النبي (ص): “لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر”.

وأشار أستاذ الشريعة، أن السبق هو “العوض” أي لا يجوز بدل العوض في المسابقات إلا في خف “الإبل”، والنصل “السهام” و الحافر “الخيل”، لافتا أن الأصل في بذل العوض بالمسابقات هو “المنع” إلا ما ورد النص بجوازه.

وأشار الخثلان، إلى بذل المال لمن يكون توقعه صحيحًا يشبه المراهنات والقمار الممنوع شرعا لذلك فإن تلك المسابقات لا تجوز.

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