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يحتوي على 32 طفرة.. متحور “بوتسوانا” الجديد يرعب العالم

يحتوي على 32 طفرة.. متحور “بوتسوانا” الجديد يرعب العالم
http://almnatiq.net/?p=1073708
المناطق- وكالات:

لا يزال فيروس كورونا يرعب العالم حتى بعد اكتشاف عديد من اللقاحات المضادة للوباء، إذ حذر علماء، من متحور جديد، بسبب وجود عدد هائل من الطفرات فيه، ما يجعله تهديدا كبيرا على الصحة العامة.

وأطلق العلماء على المتحور الجديد اسم “بوتسوانا” أو “بي.1. 1529″، مشيرين إلى أنه ربما يؤدي إلى مزيد من تفشي فيروس كورونا، حسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وبحسب الصحيفة، جرى تشخيص أول إصابة بمتحور “بوتسوانا” في جمهورية بوتسوانا، جنوبي القارة الإفريقية، وعثر في وقت لاحق على 6 حالات أخرى في جنوب إفريقيا، الدولة المجاورة، قبل العثور على إصابة ثامنة في هونغ كونغ، كان عائدا من جنوب إفريقيا.

وذكرت صحيفة “إندبندنت”، أنه بصورة عامة، تسمح الطفرات المفاجئة التي تطرأ على الفيروسات بالتكيف كما يجعلها أكثر ضراوة، وأكثر قدرة على مراوغة المناعة الطبيعية واللقاحات.

ونقلت الصحيفة عن عالم الفيروسات في امبريال كوليدج لندن، توم بيكوك، قوله إن هذا المتحور يمكن أن يكون مصدر قلق حقيقي، وذلك لأن الطفرات الـ32 التي رصدت في “بروتين سبايك” الموجود على سطح فيروس كورونا، تمكّنه من تفادي المناعة البشرية بسهولة، وبالتالي انتشار الفيروس بسرعة بين البشر.

ويعرف عن هذا البروتين بأنه المسؤول عن تنفيذ عملية ارتباط الفيروس بالخلايا البشرية وغزوها.

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