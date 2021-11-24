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“المرور” توضح مدى إمكانية نقل ملكية مركبة إلى أكثر من مالك

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“المرور” توضح مدى إمكانية نقل ملكية مركبة إلى أكثر من مالك

“المرور” توضح مدى إمكانية نقل ملكية مركبة إلى أكثر من مالك
http://almnatiq.net/?p=1073720
محررو المناطق :

أوضحت المديرية العامة للمرور مدى إمكانية نقل ملكية مركبة لأكثر من مالك.

وأبانت فى ردها على استفسار أحد المتابعين على “تويتر”، أنه يلزم أن تكون لمالك واحد، وتسدد عن طريق الحساب البنكي للمركبات الخصوصي ٤٠٠ ريال لكل مركبة والنقل الخاص ٧٠٠ ريال أيضا لكل مركبة تحت خيار استبدال لوحات المركبة للمالك أو خيار تغيير لوحات المركبة.

وكان أحد المغردين على موقع “تويتر”، قد أرسل استفسارا للمرور قائلا: “هل أقدر أنقل لوحات السيارة لملاك مختلفين”.

 

 

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